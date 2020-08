VW-Abhör-Affäre: Identität der Leiche noch nicht geklärt

Wolfsburg

In der VW-Abhör-Affäre gibt es vermutlich eine neue dramatische Entwicklung: Der freigestellte VW-Mitarbeiter, gegen den ermittelt wird, soll tot in einem brennenden Auto gefunden worden sein.Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigt dies indes noch nicht. „Die Identifikation der Leiche ist noch nicht abgeschlossen“, sagte Staatsanwältin Julia Meyer auf Anfrage der WAZ. Fremdeinwirken sei indes bisher nicht festgestellt worden.

Gefunden wurde der Tote am Montag im kleinen Ort Rottorf bei Grasleben im Landkreis Helmstedt im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes. Die eigentlich zu einem Flächenbrand gerufenen Feuerwehrleuten entdeckten ein in Flammen stehendes Fahrzeug und darin den leblosen Körper eines Mannes. Bei diesem soll es sich nach Medienberichten m den mutmaßlichen „Maulwurf“ in der VW-Abhöraffäre handeln.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor

Obwohl die Methode äußerst ungewöhnlich ist, deutet bisher einiges auf Suizid hin. „Hinweise auf Fremdeinwirkung wurden bei der Obduktion nicht festgestellt“, sagte Julia Meyer. Zur genauen Todesursache oder dem Stand der Ermittlungen äußerte sie sich allerdings nicht. Auch Am Donnerstag gab es seitens der Staatsanwaltschaft keine neuen Informationen zu dem Fall. Wann die Identifikation der Leiche abgeschlossen ist, oder Ergebnisse zur Untersuchung der genauen Todesursache vorliegen werden, stehe noch nicht fest, teilte Meyer mit. Zu den Spekulationen um die Identität des Toten sagte sie: „Zu etwaigen Verdächtigen der Abhöraffäre äußern wir uns aktuell nicht.“

Bei Volkswagen handhabt man die Sache ähnlich. Ob es sich bei dem Toten tatsächlich um den freigestellten VW-Manager handele, dazu lägen Volkswagen keine bestätigten Informationen vor. „Zum Verfahren gegen den freigestellten Mitarbeiter äußern wir uns wie bislang nicht, sondern verweisen auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig“, teilte das Unternehmen mit.

Welche Rolle spielt der Hausbrand?

Auch was die Ermittlungen im Falle des abgebrannten Hauses des Verdächtigen in der Abhör-Affäre angeht, hüllt sich die Staatsanwaltschaft bisher in Schweigen. Ende Mai war das Fachwerkhaus des mutmaßlichen Spitzels bei einem Großbrand völlig zerstört worden. Schnell waren die Ermittler sich sicher: Die Ursache ist Brandstiftung. Als die Identität des mutmaßlichen VW-Maulwurfs Ende Juli enthüllt wurde, fing die Staatsanwaltschaft an, nach Zusammenhängen zwischen dem Brand und der Abhör-Affäre zu suchen.

In dieser geht es um aufgezeichnete vertrauliche Sitzungen des sogenannten „Projekts 1“ bei Volkswagen. In den Runden diskutierten VW-Manager – darunter auch der freigestellte Verdächtige – darüber, wie sie die unliebsam gewordene Zulieferergruppe Prevent ausbooten können. Dabei sollen sie sich am Rande der Legalität bewegt haben. 50 Stunden Tonmaterial entstanden so illegal in den Jahren 2017 und 2018. Dieses wurde schließlich dem Magazin „Business Insider“ zugespielt, das die Affäre Ende Juli enthüllte.

Lieferbeziehungen zwischen Volkswagen und Prevent bestehen nicht mehr. Dafür liegen die beiden Unternehmen noch in zahlreichen Gerichtsverfahren im Clinch. Dabei geht es um teilweise große Millionensummen. Der bosnische Zulieferer Prevent bestreitet bisher vehement, von den Tonaufnahmen gewusst, geschweige denn sie in Auftrag gegeben zu haben.

Von Steffen Schmidt