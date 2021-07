Wolfsburg

Nach einem trotz Pandemie und Halbleiter-Krise extrem erfolgreichem Volkswagen- Halbjahr und seiner eigenen Vertragsverlängerung, kann Konzern-Chef Herbert Diess jetzt sogar schon übers Wasser schweben – allerdings natürlich nicht ohne ein ultra-modernes Hilfsmittel. Das zeigt der Top-Manager jetzt in einem Video, mit dem er vor den anstehenden Werksferien Urlaubsgrüße und seinen Dank an die Belegschaft.

Von einer schnöden Rede aus dem Büro ist Diess dabei weit entfernt. Schon seit geraumer Zeit mischt der VW-Chef mit Videos zum Beispiel von Testfahrten konzerneigener Fahrzeuge – manchmal sogar mit Batman-Maske – oder Geheim-Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk die sozialen Medien auf. Mit dem Gruß-Video ist in ihm nun der nächste PR-Stunt gelungen.

Sehen Sie hier das Video:

Auf einem von Audi entwickelten, sogenannten Hydrofoil schwebt der VW-Chef im Neoprenanzug über das Wasser des Hafenbeckens zwischen Autostadt und Kraftwerk und richtet dabei seine Worte an die Belegschaft. „Ich bedanke mich für ein sensationelles erstes Halbjahr. Es war sehr schwierig, aber wir haben Enormes erreicht. Danke für ihren Einsatz und erholen Sie sich gut“, so die kurze Botschaft.

Bei seiner Testfahrt richtet er seinen Dank und Grüße an die Konzern-Belegschaft. Quelle: Volkswagen

Er selbst will im Urlaub Sport treiben – und zwar genau mit dem Wundergerät, mit er im Video durch das Hafenbecken flitzt. Das Hydrofoil von Audi, das unter dem Namen „e-tron e-foil“ laut Diess schon in Kürze auf den Markt kommen soll, ist ein elektrisch angetriebenes Wassersportgerät. Das Hydrofoil ist einem Surfbrett nicht unähnlich, nutzt zum Antrieb aber einen sogenannten Stabilisator unterhalb der Wasseroberfläche. Dieser Stabilisator ist über eine lange Finne mit dem Surfbrett verbunden, was dazu führt, dass der Fahrer quasi über das Wasser schwebt.

So spektakulär wie es aussieht, fühlt es sich wohl auch an. „Es macht unglaublich viel Spaß“, verrät Diess – und das steht ihm bei der Ausfahrt im Hafenbecken auch ins Gesicht geschrieben.

Von Steffen Schmidt