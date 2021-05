Urgestein Uwe Fritsch gibt Spitze des Betriebsrates im Braunschweiger VW-Werk ab

Braunschweig

Mit 19 Jahren an der Spitze des Betriebsrates im VW-Werk in Braunschweig hat Uwe Fritsch sogar drei Jahre mehr Führungsverantwortung auf dem Buckel als der zu Traton gewechselte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Das Braunschweiger Urgestein verabschiedete sich jetzt in den Ruhestand und kann eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Zum Abschied gab es auch seitens der Konzernspitze viele warme Worte.

„Ich habe Uwe Fritsch als einen der ehrgeizigsten Betriebsräte kennengelernt, wenn es darum geht, wirklich zukunftssichere, nachhaltige Beschäftigung zu schaffen“, lobte VW-Chef Herbert Diess auf seinem LinkedIn-Account. Fritsch habe die Dringlichkeit des Wandels verstanden und so eine zentrale Rolle bei der Transformation des VW-Werks in Braunschweig gespielt und geholfen, den Mitarbeitern am Standort das ambitionierte Projekt zu vermitteln. „Dabei hat er stets für das Wohl seiner Kollegen gekämpft“, so Diess.

Von der Kunststoff-Fertigung zu Batteriesystemen

In der Tat kann das Werk in Braunschweig als ein Musterbeispiel für Transformation gesehen werden. Als Fritsch sein Amt vor 19 Jahren antrat, stand sogar eine Abwicklung des Komponentenwerks im Raum. Im Zuge der Entscheidung für die Elektromobilität stand dann ein radikaler Umbau des Werks an. Zwar blieb mit der Fahrwerkproduktion die Kernkompetenz erhalten, allerdings fielen mit dem Abbau der Kunststoff-Fertigung und dem Auslauf der Dämpferherstellung auch zwei Kerngebiete weg. Trotzdem sind heute mit mehr als 8000 Beschäftigten rund 3000 Menschen mehr im Werk tätig, als zu Fritsch’ Amtsantritt.

Grund dafür ist die Batteriesystem-Fertigung, für die das Werk im Zuge des Zukunftspaktes den Zuschlag erhielt. Neben den Batteriesystemen für den e-Golf, e-Crafter, e-up, Passat GTE, Golf GTE und MAN/Scania, Seat Mii electric und Skoda Citigo E fertigt der Standort seit 2019 auch die Batteriesysteme für die neuen Elektro-Fahrzeuge des Konzerns, wie die der ID.-Familie. In 2020 wurden über 187 000 Batteriesysteme an die fahrzeugbauenden Werke des Konzerns geliefert.

Erfolgreiche Transformation: In Braunschweig sorgt die Fertigung von Batteriesystemen für zukunftssichere Beschäftigung. Quelle: Kai-Uwe Knoth

Gerade erst wurden die Kapazitäten zudem massiv ausgebaut. Nach der ersten Ausbaustufe mit einer maximalen Kapazität von 250 000 Batteriesystemen ist jetzt die zweite Ausbaustufe mit gleicher Kapazität angelaufen. Insgesamt kann der Standort damit bei komplettem Hochlauf jährlich bis zu 500 000 Batterien für Modelle auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) montieren. Hinzu kommen bis zu 100 000 Batteriesysteme für die beliebten vollelektrischen Modelle, wobei auch hier die Kapazitäten vor einer Ausweitung stehen.

Mitarbeiter erfolgreich mitgenommen

Braunschweig nimmt damit eine zentrale Rolle für die Elektro-Offensive und damit die Zukunft des VW-Konzerns ein. Über 300 Millionen Euro investierte VW dabei in den Standort. „Wir haben es dadurch geschafft, in Braunschweig langfristige, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte Diess. Genau diese langfristige Perspektive schätze er so und Fritsch, lobte der Konzernchef in einem Video von einem Treffen mit Fritsch, dass er auf seinem LinkedIN-Account veröffentlichte.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Fritsch zeigt sich in dem Video mit der Entwicklung an „seinem“ Standort zufrieden. Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung sei dabei gewesen, als Betriebsrat selbst früh zu analysieren, wie sich die Auto- und Zuliefererindustrie entwickle und eine entsprechende Strategie zu erarbeiten. Mit der Zusage der Beschäftigungssicherung sei es zudem gelungen, die Mitarbeiter auf dem Weg der Transformation mitzunehmen. „Wobei es für die Kollegen schon schwierig ist, wenn sie 15 oder 20 Jahre eine Tätigkeit ausgeübt haben, noch einmal an Veränderungsprozesse herangeführt zu werden“, erklärt Fritsch.

Lesen Sie auch:

Volkswagen: Programmierschule „42 Wolfsburg“ arbeitet jetzt mit Google zusammen

Spektakulär: Volkswagen liefert erste Bilder vom ID.5

Recycling, Grünstrom und mehr: So will Volkswagen klimaneutral werden

Die Aufgabe, den Standort weiter durch die Transformation zu führen, fällt nun seiner Nachfolgerin Daniela Nowak zu. Mit ihr nimmt, parallel zu Daniela Cavallo in Wolfsburg und im Konzernbetriebsrat, erstmals auch in Braunschweig eine Frau die Spitze des Betriebsrates ein.

Von Steffen Schmidt