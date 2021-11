Unruhe wegen „Trinity“-Werk: Betriebsrat und Manager beruhigen VW-Belegschaft

Wolfsburg

Die Ankündigung des Volkswagen-Vorstands, in direkter Nähe zum Stammwerk ein neue Autofabrik für das E-Auto-Projekt „Trinity“ zu bauen, hat für Unruhe in der VW-Belegschaft gesorgt. Einerseits freuen sich die Mitarbeiter, dass der Standort Wolfsburg damit langfristig gesichert ist. Andererseits haben viele Sorgen, dass das Stammwerk künftig stiefmütterlich behandelt wird. In einem internen Interview, das im VW-Intranet erschienen ist, wollen Werkleiter Rainer Fessel, Produktions- und Logistikvorstand Christian Vollmer sowie Betriebsrats-Chefin Daniela Cavallo die Sorgen der Mitarbeiter zerstreuen.

Das neue Werk und das Stammwerk gehören zusammen

Rainer Fessels wichtigste Botschaft lautet: „Das neue Werk und das Stammwerk gehören zusammen. Die neue Trinity-Fabrik wird zwar vor den Toren des Stammwerks gebaut, sie wird jedoch integraler Bestandteil des Gesamtwerks sein.“ Die Belegschaft müsse beide Werke „zusammen denken“, denn: „Wenn die neue Fabrik da ist, können wir die Produktion im Stammwerk ungestört umbauen, ohne die Fertigung zu stören. Perspektivisch wollen wir auch hier eine eine neue SSP-Linie aufbauen. Dabei werden wir die Produktionslinien für Verbrenner von vier auf zwei verdichten.“ Langfristig werde der Bedarf an Verbrennern sinken und die Nachfrage nach Elektroautos steigen.

Rainer Fessel: Das neue Werk und das Stammwerk gehören zusammen. Quelle: Kai-Uwe Knoth

Deshalb betont Daniela Cavallo: „Wir brauchen beide Welten. Die eine ermöglicht nämlich die andere. Es gehört zum Wesen der Transformation, dass die Beschäftigten in der etablierten Welt noch die ganzen nächsten Jahre über das Geld verdienen für die Transformation in die künftige Welt.“ Sie betont: „ Denn auch noch Mitte des Jahrzehnts und darüber hinaus wird unser Unternehmen den Löwenanteil seiner Gewinne mit Benzinern, Dieseln und Hybriden verdienen.“

Wolfsburger Stammwerk wird schrittweise umgebaut

Trotzdem sei es wichtig, jetzt in die Zukunft zu investieren, betont Christian Vollmer: „Die Auslagerung einer hochmodernen Fabrik außerhalb der bestehenden Werksgrenzen gibt uns die Möglichkeit, den Standort Wolfsburg schrittweise umzubauen und zu modernisieren – mithilfe von Ausgleichsflächen. Wir arbeiten hierzu an einem detaillierten Plan, der Wolfsburg von Grund auf neu strukturiert und die Umstellung auf die SSP-Plattform, die zentrale technische Grundlage für alle künftigen Modelle des gesamten Konzerns, vorbereitet.“

Christian Vollmer: Standort Wolfsburg wird schrittweise umgebaut und modernisiert. Quelle: Volkswagen AG

Denn mit „Trinity“ verfolge Volkswagen einen „ganz neuen Ansatz in der Produktion. Das bedeutet weniger Varianten, weniger Bauteile, mehr Automatisierung und natürlich entsprechend schlankere Produktionslinien sowie neue Logistikkonzepte.“ Die Produktion des „Trinity“ innerhalb von zehn Stunden sei herausfordernd, aber mit neuen Konzepten machbar. Volkswagen werde „in der Industrie noch mehr Impulse setzen (...) als die reine Reduzierung der Produktionszeit.“

Umbau ohne Verwerfungen

Eine Frage treibt gerade viele Beschäftigte um: Werden künftig alle VW-Mitarbeiter in der neuen Fabrik arbeiten wollen? Daniela Cavallo glaubt nicht daran:

„Das Nebeneinander von vermeintlich alter und neuer Welt ist in unseren Fabriken längst Realität – und zwar ganz ohne Verwerfungen.“ Sie verweist auf das Beispiel Salzgitter: Unsere Motoren von dort sorgen für Gewinne von heute und morgen, und nebenan wächst die Zellfabrik heran.“

Daniela Cavallo: Stammbelegschaft wird nicht ausgedünnt. Quelle: Volkswagen

Sie stellt generell klar: „Der Betriebsrat steht bereit, um über Dinge wir Komplexität der Bauweise, Modularisierungsgrad, Vormontage, Variantenvielfalt, Automatisierungsgrad zu reden – um nur ein paar zu nennen. Nur pauschal sollte da niemand rangehen mit der Prämisse: Das ist ein Hebel, um die Stammbelegschaft auszudünnen.“

Von Carsten Bischof