Wolfsburg

Das Volkswagen Gesundheitswesen und der Betriebsrat mahnen die Belegschaft vor allem in Anbetracht des am Montag startenden Werksurlaubs weiter zur Vorsicht. Die Pandemie sei noch lange nicht ausgestanden, warnen Dr. Lars Nachbar, Leiter des Konzerngesundheitswesens, Dr. Katharina Bruderek, Leiterin des Gesundheitswesen im Werk Wolfsburg, sowie die Betriebsratskoordinatoren Andreas Heim und Sebastiano Addamo in einem gemeinsamen Interview in der Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“.

„Wir haben es bisher nach jeder einzelnen Urlaubsphase erlebt: Die Zahlen steigen, weil Menschen die Krankheit mit nach Hause bringen“, betont Nachbar. Er empfiehlt deshalb jedem, sich noch kurzfristig impfen zu lassen. Bei Volkswagen stände das Impfangebot mit dem Präparat Johnson&Johnson, mit dem nur eine Impfung für eine vollständige Immunisierung ausreiche, auch in den Werksferien für alle Beschäftigte und Angehörige zur Verfügung.

Urlaubsort sollte wohl gewählt sein

Nachbar mahnt zudem zur sorgfältigen Auswahl des Urlaubsorts. „Selbst, wenn ich mich im Urlaub ganz bewusst und achtsam verhalte, kann ein Ort während meines Aufenthalts zum Hochrisikogebiet erklärt werden“, erklärt er. Er selbst bleibe in seinem Urlaub deswegen in Deutschland, „weil ich das Risiko hier viel besser kalkulieren kann.“ Dr. Katharina Bruderek geht bei ihren Empfehlungen sogar noch einen Schritt weiter: „Ungeimpft sollte niemand in den Urlaub fahren“, mahnt sie.

Denn die Pandemie sei noch lange nicht überstanden. Grund dafür seien die neuen Virusmutationen. „Leider werden die Karten mit jeder neuen Mutation neu gemischt“, erklärt Nachbar. Die drei Säulen des Impfen, Testen und Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand, Maske und Co. seien deshalb weiterhin von essentieller Bedeutung.

Impf-Skeptiker machen Sorgen

Doch gerade das Thema Impfen macht den vier Mitgliedern des Krisenstabs – trotz bisher erfolgreicher Impfkampagne bei Volkswagen mit rund 40 000 Erst- und rund 20 000 Zweitimpfungen – durchaus Sorgen. „In Ländern, die schneller mit dem Impfen gestartet waren, stagniert die Quote bei etwa 65 Prozent. Ich fürchte, darauf könnten wir auch zusteuern“, so Nachbar. Für die benötigte Herdenimmunität werde dieser Wert aufgrund der neuen Virus-Varianten aber nicht ausreichen.

Um auch die Impf-Zweifler zu überzeugen, müsse mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, sagt Betriebsratskoordinator Andreas Heim. Nicht mit Druck, sondern durch Motivation. Dabei ist es wichtig, die Menschen durch gut aufbereitete und wissenschaftlich bestätigte Informationen zu überzeugen. „Das ist nicht allein Sache von Gesundheitswesen oder Betriebsrat. Da sehe ich auch Vorstände und Führungskräfte in der Pflicht. Sonst wird das nichts mit über 80 Prozent“, fordert Heim.

Maskenpflicht auch nach dem Werksurlaub

Denn auf beiden Seiten der Werkstore gebe es leider noch zu viele Menschen, die einer Impfung negativ gegenüber stehen. Betriebsrat Sebastiano Addamo rät diesen Skeptikern, auf das VW Gesundheitswesen zu vertrauen: „Das sind hochqualifizierte Fachleute, die sich von Tag eins an intensiv mit der Pandemie beschäftigt haben. Sie haben unglaublich viel Fachwissen und Expertise, damit können andere nur schwerlich konkurrieren. Von irgendwelchen Youtube-Videos will ich gar nicht erst anfangen.“

Zumal eine Durchimpfung Voraussetzung für die Rückkehr zur Normalität sei. „Das ist der Weg fort von den Masken, fort von Beschränkungen, eben fort von den Dingen, die uns alle seit über einem Jahr so nerven“, macht Nachbar klar.

Weil dieses Ziel aber noch nicht erreicht ist, wird bei Volkswagen auch nach dem Werksurlaub weiter die Vorsicht regieren. „Die bestehenden Regeln gelten zumindest in den ersten Wochen weiter. Dann bewerten wir die Lage und sehen, was eventuell nötig oder möglich ist“, kündigt Addamo an. Um Maske, Abstand, Home-Office und Co. werden die VW-Beschäftigten also auch nach ihrem wohlverdienten Urlaub zunächst nicht herumkommen.

Von Steffen Schmidt