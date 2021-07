Wolfsburg/Hannover

Im Volkswagen-Konzern laufen die Umweltwochen unter dem Motto „goTOzero“. Wie sich die Produktion im Stammwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover aktuell verändert und künftig aufstellen wird, war ein zentrales Thema beim Besuch von Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies.

Politik setzt die klimapolitischen Leitplanken

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie konsequent VWN die Produktion modernisiert und mit einer nachhaltigen Zukunftsausrichtung den Umweltschutz mit modernen Mobilitätslösungen verbindet“, sagte Lies. „Politik hat hierfür die klimapolitischen Leitplanken für die europäische Automobilindustrie gesetzt – und zwar für alle Anbieter am Markt dieselben. Die Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten für vollelektrische Fahrzeuge hier in Hannover und die gleichzeitige Reduzierung von Emissionen und Verbräuchen zeigen die große Innovationskraft und den Willen der Automobilindustrie, eine nachhaltige und umweltschonende Mobilität zu ermöglichen. So wird Beschäftigung am Standort gesichert und die Mobilität in die nächste Evolutionsstufe gehoben.“

Der T7 im Detail: VWN-Produktions-Vorstand Josef Baumert (r.) erläutert Olaf Lies den Plug-In-Hybrid im neuen Multivan. Quelle: VW Nutzfahrzeuge

Carsten Intra, Vorsitzender des Vorstands von VWN, erläuterte dem Minister die Transformation der Marke. Dabei spielte der neue Multivan eine wichtige Rolle, der in Hannover produziert wird – aber auch das Thema autonomes Fahren, das VWN im Volkswagen-Konzern für den gewerblichen Einsatz verantwortet. „Volkswagen Nutzfahrzeuge befindet sich in der tiefgreifendsten Veränderung seiner Geschichte“, so Carsten Intra. „Das betrifft unsere Fahrzeuge, unsere Produktion, unsere Belegschaft und unser gesamtes künftiges Geschäftsmodell.“

Bertina Murkovic, Vorsitzende des Betriebsrats von VWN, betont: „Mit unseren Regelungen aus dem Standortvertrag erzeugen wir größtmögliche Sicherheit in Zeiten des Wandels und sorgen dafür, dass dieser auch aus einer sozialen Perspektive nachhaltig verläuft. Wir als Betriebsrat unterstützen die Initiativen, unsere Fertigung zu einer null-Emissionsfabrik zu entwickeln, weil das ein immer wichtigerer Eckpfeiler für eine zukunftssichere Fertigung ist.“

Von der Redaktion