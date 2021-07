Umweltwochen: Wolfsburger VW-Werk soll Vorreiter bei Nachhaltigkeit sein

Wolfsburg

„goTOzero Weeks“: Unter diesem Motto hat Volkswagen markenübergreifende Umweltwochen gestartet. Natürlich beteiligt sich auch das Wolfsburger Stammwerk an der Aktion, die bis November dauert. In Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit wolle man Vorreiter sein, betont der Wolfsburger Rainer Fessel. Auch die Umweltbeauftragte des Standortes Wolfsburg, Kathy Scheffler, sieht das Hauptwerk auf einem guten Weg.

Umwelt und Nachhaltigkeit spielen bei der Transformation eine zentrale Rolle

„Umwelt und Nachhaltigkeit werden bei der anstehenden Transformation im Werk Wolfsburg eine bedeutende Rolle spielen“, sagt Rainer Fessel. Deshalb wolle man zum einen die Beschäftigen für diese Themen sensibilisieren, zum anderen das Werk Wolfsburg „fit für die Zukunft machen“. Mit dem Zukunftsprojekt „Trinity“ – ein E-Auto-Spitzenmodell – solle das Werk Wolfsburg „zum Aushängeschild für moderne, intelligente und vollvernetzte Produktion werden“, so Fessel. „Gerade bei so einem Projekt muss der Umweltaspekt von Anfang an einfließen.“

Das Ziel sei es, Abfall zu verringern und zu vermeiden. Dafür wolle man die Belegschaft sensibilisieren. So habe eine Mitarbeiterin aus der Kunststofftechnik eine Idee gehabt, für die man mittlerweile ein Patent habe: „Ihre Idee: Abfall aus der Herstellung von täglich rund 4000 produzierten Diesel- und Benzintanks so zu recyceln, dass 1 600 Tonnen im Jahr für die Fertigung neuer Tanks genutzt werden können. Damit sparen wir 2 500 Tonnen CO2 und zwei Millionen Euro Materialkosten ein.“

Gespräch mit Mitarbeitern ist ganz wichtig

Ein Montagewerker aus der Fertigung von Touran, Tiguan und Tarraco habe darauf hingewiesen, dass die Kunststoffembleme je nach Modell unterschiedlich verpackt werden und man hier Verpackungsmüll reduzieren könne. „Wir haben die Situation vor Ort besprochen“, sagt Fessel. „Und er hat absolut recht!“

Die Umweltbeauftragte Kathy Scheffler sieht es ähnlich: Bis 2025 solle der Standort Wolfsburg seine Umweltbelastungen um 38,1 Prozent senken. Den Energieverbrauch habe man bereits um jährlich zwei Prozent gesenkt. „Auch ich freue mich, dass der erste Block unseres neuen Gaskraftwerkes voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb genommen werden kann.“ Wenn 2023 die Gas- und Dampfturbinen die Strom- und Wärmeversorgung des Standortes übernähmen, verringere dies die CO2-Emissionen in der Strom- und Wärmeerzeugung um mehr als 50 Prozent. Die Staubemissionen würden um über 60 Prozent und die Schwefeloxide um fast 80 Prozent gesenkt.

Jeder einzelne Beschäftigte kann Energie sparen

Scheffler gibt ein weiteres Beispiel: „Zur Senkung des Energieverbrauchs ist es wichtig, in produktionsfreien Zeiten nicht benötigte Energieverbraucher – wie zum Beispiel den PC am Arbeitsplatz oder die Beleuchtung – abzuschalten. Dadurch wurden bisher fast 18 000 MWh Energie eingespart. Mit dieser Strommenge könnte ein ID.3 über 3000 mal die Welt umrunden.“

Von Carsten Bischof