Umwelt-Aktivisten protestieren vor dem VW-Werk in Wolfsburg

In der Corona-Krise ist auch der Klima-Protest der „ Fridays for Future“-Bewegung medial in den Hintergrund gerückt. Die Angst vor dem langfristigen Klimawandel wurde verdrängt von der kurzfristigen Sorge um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Auch dagegen wehrte sich die Bewegung am Dienstag, als sie bundesweit mehrere Protestaktionen organisierte – eine davon vor dem VW-Stammwerk in Wolfsburg. Thematisch ging es den jungen Demonstranten um den Autogipfel in Berlin, bei dem die Politik gemeinsam mit den Auto-Herstellern über Kaufanreize diskutierte, um der angeschlagenen Industrie unter die Arme zu greifen.

Corona-Krise darf Klimakrise nicht befeuern

„Die Klimakrise darf durch die Corona-Krise nicht weiter angeheizt werden“, machte der „Fridays-for-Future“-Aktivist Linus Steinmetz vor dem Werkstor Sandkamp deutlich, was er und seine Mitstreiter von Kaufanreizen für Autos hält. Heißt: Die eine Bedrohung darf nicht durch die andere in Vergessenheit geraten.

Wie sehr allerdings das Coronavirus die gesellschaftliche Realität verändert hat, zeigte schon ein kurzer Blick auf den Protest in Wolfsburg. Denn wenn vor der Pandemie Schüler und junge Menschen in Scharen und Massen auf die Straßen strömten, um ihren Forderungen lautstark Nachdruck zu verleihen, kamen am Dienstag nur neun Demonstranten am Werkstor zusammen – alle mit Mundschutz und immer auf Sicherheitsabstand bedacht.

Statt eines Marsches und Gesängen setzte die Bewegung deswegen bei ihrem friedlichen Protest auf andere, theatralische Mittel. Mit Plakaten machte man auf den „Tatort des Klimamordes“ – in den Augen der Protestler das VW-Werk – aufmerksam. Kreidezeichnungen auf dem Boden symbolisierten die Opfer – junge Menschen, deren Zukunft durch die Klimakrise gefährdet wird.

Kaufprämien für Autos seien rückwärtsgewandt

Eine Förderung von Autokäufen – im FFF-Vokabular die „ Abwrackprämie 2.0“ – sei nicht mit ihren und auch nicht mit den mittlerweile gesellschaftlich anerkannten Pariser-Klimazielen vereinbar und verheerend. Die Prämie mache aber nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial keinen Sinn, sagte Steinmetz. Schon die erste Auflage der Abwrackprämie habe vor allem ausländischen Herstellern in die Karten gespielt, und ein Auto könnten sich die unteren sozialen Schichten trotz Prämie nicht leisten. „Man sollte das Geld lieber in günstigere, aber ökologisch innovative Lösungen investieren – zum Beispiel E-Bikes“, so Steinmetz. Die staatlichen Hilfen böten die Chance, eine klimafreundlichere Zukunft zu gestalten.

Eine Förderung von Auto-Käufen wird von den Aktivisten deshalb kategorisch abgelehnt. Wenn auch teilweise schweren Herzens. „Es ist ein schwerer Spagat, Arbeitsplätze gegen Klimaschutz abzuwägen. Aber mit einer guten Politik ist beides möglich“, sagte der Wolfsburger Student Alexander Sturm. „Ich fühle mit der VW-Belegschaft. Aber staatliche Förderung muss uns auch zukunftstechnisch voranbringen.“

