In Wolfsburg werden nach sechs Wochen Zwangspause jetzt wieder Autos gebaut. In vorsichtigen Schritten nimmt VW zum Wochenstart die Fertigung am Hauptsitz wieder auf – nach fast eineinhalb Monaten Lockdown wegen der Viruskrise. Bedingt durch Corona ist allerdings auch die Nachfrage stark eingebrochen. VW-Chef Herbert Diess fordert deshalb staatliche Zuschüsse für Autokäufer. Hat der größte Autobauer der Welt das wirklich nötig? Was meinen Sie?

