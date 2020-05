Wolfsburg

Ein gründlich versemmelter Golf-Anlauf und eine tiefe Absatz-Krise aufgrund von Corona: Volkswagen befindet sich auf Talfahrt. Trotzdem will der Konzern bisher an der Dividendenauszahlung festhalten. Rund drei Milliarden Euro sollen für 2019 an die Anteilseigner gehen. Gleichzeitig aber beantragt das Unternehmen staatliche Hilfe. Passt das zusammen? Die Debatte tobt. Was Sagen die WAZ-Leser?