Die VW-Tochter Car.Software-Organisation bekommt einen neuen Namen: Das Unternehmen, das bis 2024 das neue Betriebssystem VW.OS entwickeln soll und damit zentral für die Zukunft des Volkswagen Konzerns ist, heißt ab jetzt Cariad. Zusätzlich ändert sich auch die Gesellschaftsform.

Der neue Name soll dabei den umwälzenden Veränderungen in der Automobilindustrie Rechnung tragen. Cariad wirke als Unternehmen gleich an mehreren Megatrends mit: Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung. Das Auto werde immer mehr zum smarten Begleiter. Der neue Unternehmensname stehe als Akronym für diese Entwicklung und diesen Zeitgeist, denn Cariad steht für „Car, I Am Digital“.

Zugleich ändert die VW-Tochter ihre Rechtsform: Aus der GmbH wird eine europäische Aktiengesellschaft SE. Das ermögliche eine “moderne, für die Softwareentwicklung maßgeschneiderte Mitbestimmung auf Aufsichtsrats- und Betriebsratsebene zu gestalten“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In den nächsten Monaten sollen im Rahmen der Mitbestimmung zudem maßgeschneiderte Prozesse eingeführt werden, die es den Entwicklungsteams ermöglichen, sich in einem modernen Umfeld voll zu entfalten und agile Arbeitsformen aufzusetzen. Ein wichtiger Baustein hierfür ist bereits der eigene Haustarifvertrag, der im Februar abgeschlossen wurde.

Bei Cariad arbeiten bereits 400o Beschäftigte

Aktuell arbeiten für Cariad rund 4000 Beschäftigte an Standorten in ganz Deutschland – darunter unter anderem Wolfsburg und Ingolstadt – an der digitalen Transformation des Automobils. Nach Unternehmensgründung und -aufbau im vergangenen Jahr stehe 2021 die Operationalisierung im Vordergrund. Neben der Entwicklungsarbeit an Funktionsupdates über die Laufzeit der Fahrzeuge arbeitet Cariad intensiv an der Software- und Technologieplattform für die Premium Plattform PPE des Konzerns.

„Wir etablieren uns damit jetzt als starker und vertrauenswürdiger Software- und Technologiepartner für die Automobilmarken des Volkswagen-Konzerns und als attraktiver, europäischer Arbeitgeber für Automotive Software- und Engineering-Talente aus aller Welt“, sagte Cariad-Chef Dirk Hilgenberg.

