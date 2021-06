Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag, Cem Özdemir (Grüne), besuchte am Donnerstag das VW-Werk in Zwickau. Volkswagen baut den Standort gerade zum E-Auto-Werk um. Marken-Chef Ralf Brandstätter hatte ganz klare Forderungen an den Spitzenpolitiker.