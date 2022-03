Wolfsburg

Mit einem ungewöhnlich emotionalen Appell auf der Business-Plattform LinkedIn ruft VW-Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian alle Menschen zu Spenden für ukrainische Flüchtlinge auf. „Wir alle können etwas tun“, so Kilian. Und verweist dabei auch auf die außerordentlich große Spendenbereitschaft der Belegschaften im Volkswagen-Konzern.

VW, Audi, Porsche und Skoda haben schon gespendet

Volkswagen hat bereits eine Million Euro an die UNO-Flüchtlingshilfe gespendet. Laut Kilian haben auch Audi und Porsche jeweils eine Million Euro an Soforthilfe gespendet, Skoda und weitere Gesellschaften hätten eine weitere halbe Million Euro zur Verfügung gestellt.

Kollegen und Kolleginnen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Ungarn hätten zahlreiche Hilfsprojekte ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem Konzernbetriebsrat habe er die Volkswagen-Beschäftigten zur Belegschaftsspende aufgerufen: „Mittlerweile haben unsere Kolleginnen und Kollegen über eine halbe Million Euro gespendet. Diese Spendenaktion läuft weiter.“ Er sei „unserer Mannschaft sehr dankbar“.

Krieg in der Ukraine: Menschen kochen im Freien für ukrainische Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Quelle: Vadim Ghirda/ dpa

Auschwitz-Begegnungsstätte hat Flüchtende aufgenommen

Denn: „Angesichts der sich verschärfenden Kriegssituation müssen aktuell leider immer mehr Menschen ihre Heimat zurücklassen. Ihnen wollen wir weiter beistehen – dafür sind die Spenden essenziell. Ebenso das hohe Engagement, mit dem wir weitere Hilfsprojekte koordinieren“, schreibt Gunnar Kilian. So habe die internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz bereits ihre Beherbungsmöglichkeiten für Flüchtende geöffnet – mehr als 40 Menschen aus der Ukraine – vorwiegend Frauen und Kinder – habe man dort bereits aufgenommen.

„Zudem werden wir auch – gemeinsam mit dem Internationalen Auschwitz-Komitee – besonders Holocaust-Überlebende in der Ukraine und ihren Familien helfen, die durch diesen Krieg von ihren entsetzlichen Erinnerungen eingeholt werden“, so Kilian. Sein Appell an die komplette LinkedIn-Community: Jeder solle spenden und „unterstützen, wo es nur geht. Jetzt zählt es!“

Die UNO-Flüchtlingshilfe

Er verweist auf die Seite der UNO-Flüchtlingshilfe www.uno-fluechtlingshilfe.de.