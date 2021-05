Wolfsburg

Herbert Diess, Chef des VW-Konzerns, will langfristig nicht nur Pkw, sondern auch Lkw elektrifizieren. Doch das, so Diess, werde noch eine Weile dauern. Deshalb reiste er jetzt in die Uckermark, um sich eine umweltfreundliche Alternative zum LKW-Diesel anzuschauen.

Auf seinem Linkedin-Portal hat der VW-Chef jetzt ein Video von seinem Besuch bei der Verbio Vereinigte BioEnergie AG veröffentlicht. Darin lässt er sich von Verbio-Chef Claus Sauter die Herstellung von Biomethan aus Stroh erklären – und fährt anschließend einen Scania 410, der Biomethan statt Diesel getankt hat. Und staunt über den „laufruhigen Motor“.

Zwei Drittel aller schweren LKW könnten schnell mit Biomethan versorgt werden

Kurz gesagt verarbeitet Verbio Stroh zu Biomethan. Das Stroh wird zerkleinert, nass gemacht und gärt dann in einem riesigen Tank. Laut Claus Sauter dauert dieser gesamte Vorgang 60 bis 90 Tage, „je nach Wetter“. Er macht Diess klar: In Deutschland stünden 20 Millionen Tonnen Stroh pro Jahr zur Verfügung. Damit könnte man zwei Drittel des gesamten Schwerlastverkehrs versorgen – wenn es politisch gewollt wäre. Doch ohne Hilfe der Bundesregierung sei das nicht möglich, denn: „Wir brauchen ein Geschäftsmodell und einen Markt.“

Das Geschäftsmodell bekam Herbert Diess ganz praktisch vorgeführt: Mit über 200 Bar presste der Fahrer das Biomethan in seinen Scania-Truck. „Das reicht für eine Reichweite von 450 bis 500 Kilometer“, betonte Verbio-Chef Sauter. Und weil der Motor im Prinzip ein Benziner sei, laufe er viel ruhiger und komfortabler als ein Dieselaggregat. Und stoße weniger CO2 aus.

Herbert Diess lobt Biogas als Übergangstechnologie

Und Herbert Diess? Der war begeistert: „Bio-Kraftstoffe können helfen, den Schadstoffausstoß im Schwerlastverkehr zu reduzieren.“ Als Übergangstechnologie, bis alle Laster mit Strom fahren würden.

Von Carsten Bischof