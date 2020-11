Wolfsburg

Auch wenn sich der derzeitige Amtsinhaber Donald Trump noch immer sträubt, steht es so gut wie fest: Die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika haben mit dem Demokraten Joe Biden einen neuen Präsidenten gewählt. In Europa hatte man den Wahl-Krimi gespannt verfolgt. Mit dem Machtwechsel verbindet die Politik die Hoffnung, dass Europa und die USA wieder enger zusammenrücken. Trumps protektionistische „ America first“-Politik hatte in den vergangenen Jahren auch die Wirtschaft so manches Mal ins Schwitzen gebracht. Der Ausstieg Trumps aus dem Pariser Klimaschutzabkommen steht zudem in direktem Konflikt mit den europäischen Plänen.

Joe Biden hingegen hat bereits angekündigt, den Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen wieder rückgängig zu machen. Ein Signal, dass man auch im Volkswagen-Konzern, der sich mittlerweile zu einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz versteht, positiv aufnimmt. „Der Volkswagen-Konzern setzt auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Joe Biden und seiner Administration“, heißt es in einem VW-Statement zur US-Wahl.

VW : Klimaschutz auszubauen ist wichtige Aufgabe

Als Präsident der größten Volkswirtschaft trage Biden eine große Verantwortung für die USA, die Weltkonjunktur sowie die internationalen und transatlantischen Beziehungen. „Eine wichtige Aufgabe wird es sein, gleichermaßen den Klimaschutz weiter auszubauen wie auch Wirtschaftswachstum und Beschäftigung insbesondere vor dem Hintergrund der pandemie-bedingten Unsicherheiten auf beiden Seiten des Atlantiks zu sichern“, so Volkswagen.

Volkswagen beschäftigt in den USA rund 8000 Mitarbeiter. Dazu investiert der Konzern in naher Zukunft 800 Millionen Dollar in das Werk in Chattanooga. Ab 2022 sollen dort die Elektrofahrzeuge für Nordamerika vom Band laufen. Zusätzlich soll auch eine Montage für Batteriesysteme in Chattanooga errichtet werden. Denn VW will die Elektro-Offensive auch in Amerika auf die Straße bringen. Geebnet werden soll dieser Weg mit einem landesweiten Schnellladenetzwerk. Electrify America wird dafür bis 2027 zwei Milliarden Dollar investieren.

Erst im Juni dieses Jahres hatte der Volkswagen-Konzern zudem seine Beteiligung an QuantumScape aufgestockt und investiert bis zu weitere 200 Millionen US-Dollar in den US-Batteriespezialisten. Ziel ist, die gemeinsame Entwicklung der Feststoffzellen-Technologie voranzutreiben. Feststoffbatterien sollen in Zukunft Reichweiten deutlich vergrößern und Ladedauern weiter verkürzen. Der Volkswagen-Konzern und QuantumScape arbeiten seit 2018 auch in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen, um die Großserienfertigung von Feststoffbatterien vorzubereiten.

Diess : „Programm der Demokraten eher auf unserer Linie“

Unter Trumps Administration, die den Klimawandel systematisch klein geredet und ignoriert hat, wäre für Volkswagens Aktivitäten rund um die Elektro-Offensive kaum aktive Unterstützung zu erwarten gewesen. Das hatte Konzern-Chef Herbert Diess bereits am Donnerstag, als der Wahlausgang noch auf der Kippe stand, angedeutet. „Ein Programm der Demokraten wäre wahrscheinlich eher auf der Linie unserer weltweiten Strategie, mit der wir wirklich den Klimawandel bekämpfen und elektrisch werden wollen", hatte Diess in einer von der Nachrichtenagentur Bloomberg online ausgerichteten Gesprächsrunde gesagt.

Allerdings habe sich auch mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump ein "wirklich vertrauensvolles Verhältnis" etabliert, berichtete Diess. Unter Joe Biden dürfte der Wolfsburger Autobauer aber dennoch auf ein freundlicheres Umfeld treffen und auf bessere Rahmenbedingungen für die Zukunftsstrategie des Konzerns hoffen.

Der Betriebsrat von Volkswagen wollte sich indes nicht offiziell zur US-Wahl äußern. Die Freude über den Ausgang versteckt man allerdings dennoch nicht. Auf seinem Instagram-Account postete Betriebsratschef Bernd Osterloh ein Bild von Joe Biden und der künftigen Vize-Präsidenten Kamala Harris mit dem Schriftzug „United“.

Von Steffen Schmidt