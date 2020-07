US-Kontrolleur stellt keine weiteren Verfehlungen bei VW fest

Wolfsburg

Der dritte und letzte Jahresbericht von Larry D. Thompson aus seiner dreijährigen Tätigkeit als unabhängiger Compliance Auditor bei Volkswagen liegt nun vor. Der Bericht enthält keine neuen Verfehlungen und stellt fest, dass Volkswagen seinen Verpflichtungen aus den zivilrechtlichen Vergleichsvereinbarungen mit dem US-Justizministerium und dem kalifornischen Generalstaatsanwalt nachgekommen ist.

„Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bei der Verbesserung unserer internen Compliance-, Berichts- und Monitoringfunktionen erzielt haben. Wir möchten uns bei Larry D. Thompson und seinem Team bedanken, die uns durch den Audit begleitet und uns dabei unterstützt haben, unseren Vereinbarungen mit den amerikanischen Behörden gerecht zu werden“, sagte Hiltrud D. Werner, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für Integrität und Recht.

Ergebnisse sind öffentlich einsehbar

Die Ergebnisse des ersten und zweiten Zwischenberichts werden mit denen aus dem dritten Jahr zusammengefasst und decken daher den gesamten dreijährigen Zeitraum des Compliance Audits ab. Vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierung durch Thompson wird das Monitorship bis September 2020 fortgesetzt.

Volkswagen hatte in den USA eingestanden, mittels Softwaremanipulationen bei der Abgastechnik von Dieselfahrzeugen betrogen zu haben. Insgesamt musste VW für die Dieselaffäre bis dato 31,3 Milliarden Euro an Kosten verbuchen, den Großteil davon in Nordamerika. Thompson war dem Konzern von US-Behörden als Aufpasser zur Seite gestellt worden, um die in den milliardenschweren zivilrechtlichen Vergleichen vereinbarten Verbesserungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sich ein solcher Betrug nicht wiederholt.

Der Report umfasste eine Auditierung der Volkswagen AG, der Audi AG, der Volkswagen Group of America und von Volkswagen Chattanooga. Der Abschlussbericht von Thompson ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache unter www.vwcourtsettlement.com/en/published-reports/ verfügbar.

