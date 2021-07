UEFA hat „Bedenken“: Volkswagen wirbt in Baku und St. Petersburg nicht mit Regenbogen-Banden

Wolfsburg

Während der Achtelfinalspiele bei der Fußball-Europameisterschaft gestaltete Volkswagen seine Werbebanden in Regenbogenfarben. Das hatte der Konzern, der als Hauptsponsor und Mobilitätspartner des Turniers auftritt, auch für die restlichen Spiele geplant. Doch: Wie schon bei der Debatte um das Regenbogen-Stadion in München zum Spiel Deutschland gegen Ungarn, hat die UEFA rechtliche Bedenken. Bei den Viertelfinals in Baku, Aserbaidschan, und St. Petersburg, Russland, wird Volkswagen deswegen auf die bunte Regenbogenwerbung verzichten.

„Volkswagen hat mit Beginn der Achtelfinalspiele der EURO 2020 die LED-Werbebande bunt und in Regenbogenfarben gestaltet. Dies haben wir getan um im Zuge der Diskussion um die EURO 2020 ein deutliches Zeichen pro Vielfalt zu setzen. Um diese Haltung zum Thema Respekt und Gleichberechtigung weiterhin konsequent und offen zu zeigen, sollten unsere Regenbogen-Banden auch bei den anstehenden Viertelfinalspielen in St. Petersburg, München, Baku und Rom erneut zum Einsatz kommen“, erklärt ein Volkswagen-Sprecher.

Bedenken wegen rechtlicher Situation in Russland und Aserbaidschan

Doch zumindest an zwei der Spielstätten wird der Regenbogen nun doch nicht erstrahlen. „Aufgrund von Bedenken der UEFA im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan hat der Verband uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Bespielung der Werbebanden in Regenbogenfarben in St. Petersburg und Baku nicht möglich sei. Diese Entwicklung bedauern wir“, so der Konzern.

Um ein direktes Verbot handele es sich dabei jedoch nicht, gesteht ein VW-Sprecher auf Anfrage ein. Die UEFA habe Volkswagen mitgeteilt, dass man aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten in Russland und Aserbaidschan Bedenken ob der Regenbogen-Werbung habe und diese als problematisch eingestuft. Dieser Empfehlung sei das Unternehmen nun gefolgt.

Zeichen für Toleranz und Diversität: VW präsentiert sich im Netz in Regenbogenfarben. Quelle: Volkswagen

Bei den zwei anderen Viertelfinalspielen und nach Möglichkeit auch in den Halbfinals und im Finale sollen die LED-Werbebanden als Statement für Vielfalt und Respekt aber wieder zum Einsatz kommen, stellte Volkswagen klar.

Kritik dürften sich die UEFA, aber auch VW, durch den Verzicht auf den Regenbogen in Baku und St. Petersburg aber dennoch einhandeln. Die UEFA hatte nach ihrem Verbot der Regenbogen-Beleuchtung in München sowieso schon einen riesigen Shitstorm geerntet. Die bunten Werbebanden Volkswagens als Reaktion darauf wurden deswegen durchaus gefeiert.

VW wehrt sich gegen „Pinkwashing“-Vorwurf

Und dennoch sah sich VW – neben weiteren Weltkonzernen – in den letzten Wochen vor allem in den sozialen Medien auch immer wieder dem Vorwurf des sogenannten „Pinkwashing“ ausgesetzt. Heißt: Dem Unternehmen wurde – zum Beispiel während der Vielfaltskampagne vor einigen Wochen, vorgeworfen, nur dort Statements für Respekt, Diversity und Toleranz zu setzen, wo dies auch honoriert wird. Als Beispiel führten die Kritiker an, dass sich VW zwar in Europa un den USA in Regenbogenfarben präsentiere, in anderen Ländern wie Saudi-Arabien aber darauf verzichte. Die Viertelfinalaktion dürfte nun Wasser auf die Mühlen der Kritiker sein.

Volkswagen indes wehrt sich gegen den Vorwurf des „Pink-Washing“. „Volkswagen ist ein buntes, vielfältiges Unternehmen, das Menschen so akzeptiert, wie sie sind - unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion und Sexualität. Unsere über 660000 Mitarbeiter in 120 Ländern auf der ganzen Welt schätzen diese klare Haltung. Nicht zuletzt deshalb lautet einer unserer sieben Konzerngrundsätze: „Wir leben Vielfalt!“, teilte ein Sprecher auf WAZ-Anfrage mit.

Diese Grundhaltung bringe man als Unternehmen immer wieder zum Ausdruck – etwa durch Aktionen wie die Regenbogen-Kapitänsbinde beim VfL Wolfsburg oder die letztjährige Kampagne „’wedrivediversity“. „Unsere Botschaft lautet: Fußball, das sind wir alle!“, stellt der Sprecher klar.

Von Steffen Schmidt