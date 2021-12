Hannover

In Wolfsburg waren an diesem Wochenende weihnachtlich geschmückte Trecker bei der Lichterfahrt unterwegs – und in Hannover verzauberten leuchtende VW-Bullis die Menschen an den Straßen. Bis auf die Fenster hatten die Bulli-Fans jeden verfügbaren Platz an der Karosserie ihrer VW-Busse mit Dutzenden von Lichterketten verziert.

Bei der sogenannten „Twinkle Light Cruise“ durch Hannovers Innenstadt waren am Samstagabend mehr als 50 Fahrzeuge unterwegs, angeführt von Organisator Alexander Frank in seinem Bulli. Es war die dritte Ausgabe der Aktion, die Frank erstmals 2018 ins Leben gerufen hatte. Damals kamen knapp 16 Fahrzeuge, 2019 waren es schon 40.

Volkswagen-Nutzfahrzeuge war ebenfalls dabei

Bei dem Bulli-Bling-Bling in Hannover hat auch Volkswagen Nutzfahrzeuge mit Lichterketten geschmückten Bullis teilgenommen. Dafür hatten die Auto-Experten drei Oldtimer aus ihrer Sammlung mit den funkelnden Lichtern verziert: Einen Samba Bus Baujahr 1962, einen Kombi de Luxe von 1965 und einen T2 Kombi von 1976.

Der Weg führte vom Neuen Rathaus über den Aegidientorplatz, um die Oper herum, vorbei am Platz-der-Weltausstellung, dem Alten Rathaus, dem Platz-der-Göttinger-Sieben über das Nordufer des Maschsees bis zum Schützenplatz. Die Parade aus Bullis, Käfern, Rollern und weiteren Fahrzeugen wurde von tausenden Menschen am Straßenrand beklatscht.

