Trotz ausgebliebener Prämien für Verbrenner: VW begrüßt Konjunkturpaket

Auch wenn der große Wurf für die Autoindustrie mit einer Kaufprämie auch für moderne Verbrenner ausgeblieben ist: Volkswagen begrüßt die am Mittwoch vom Koalitionsausschuss beschlossenen Bestandteile des Konjunkturpakets, dass die deutsche Wirtschaft aus der Corona-Krise führen soll. „Das Konjunkturprogramm enthält viele wichtige Maßnahmen, um die Menschen in der Krise zu unterstützen und Stimmung und Verhalten positiv zu beeinflussen“, ließ das Unternehmen am Donnerstag als erste Reaktion verlauten.

Impuls für ganze Wirtschaft ist möglich

Im Vorfeld hatten sich sowohl VW als auch der Betriebsrat für eine Kaufprämie von modernen Verbrennern eingesetzt. Diese werden jetzt nur indirekt über die zunächst auf ein halbes Jahr beschränkte Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gefördert. Bei einem Kaufbetrag von brutto 30 000 Euro beträgt die Ersparnis für Kunden rund 756 Euro. Bei einer direkten Förderung wären deutlich mehr drin gewesen. Und dennoch: „ Volkswagen hat immer betont, dass es einen Impuls für die gesamte Wirtschaft braucht – und der kann von diesem Paket durchaus ausgehen“, so ein VW-Sprecher. „Mehrwertsteuersenkung, Förderung von Investitionen und der Elektromobilität sind Hebel, Konsum und Nachfrage anzuregen und damit die Wirtschaft in Gang zu bringen“, hieß es zudem in dem offiziellen Statement. Denkbar seien auch zusätzliche Rabatte, um den Ansatz in Schwung zu bringen. „ Volkswagen ist bereit, dazu beizutragen“, heißt es in der Mitteilung.

Profitieren kann VW insbesondere von Förderung der E-Mobilität

Insbesondere von der Förderung der E-Mobilität können Volkswagen in hohem Maße profitieren. „In diesem Bereich sind wir sehr gut aufgestellt. Der ID.3 kommt jetzt, im Winter startet die Produktion des ID.4“, so der Sprecher. Dazu kommen der eGolf und der eUP und die Angebote der anderen Konzernmarken. Zwar gibt es bei den Elektro-Modellen von Volkswagen derzeit lange Wartezeiten, die Kaufprämie gelte ja aber auch für das Jahr 2021. Über die Anhebung der Fördergrenze könnten zudem auch die Modelle der Premiummarken Porsche und Audi profitieren.

Unternehmen sieht seine Strategie bestätigt

Besonders freut sich Volkswagen auch über die angekündigten Investitionen in das Ladenetz. „Wir haben immer gesagt, dass dies enorm wichtig ist, um die Elektromobilität voranzutreiben“, so der VW-Sprecher. Die ganze Branche können davon profitieren. Gleiches gelte für die angekündigte Förderung im Bereich der Batteriezellenforschung- und Förderung. VW ist mit dem Standort Salzgitter in Deutschland quasi federführend in diesem Bereich. Ob man direkt von dem Förderprogramm profitieren könne, müsse allerdings erst geprüft werden.

In jedem Fall aber sieht Volkswagen seine grundlegende Strategie, auf E-Mobilität zu setzen, durch das Programm bestätigt – trotz des angekündigten Förderprogramms für Wasserstoff-Technologien. „Wir haben nie gesagt, dass diese Technologie schlecht ist. Für Teile der Industrie und eventuell auch für Nutzfahrzeuge kann sie sogar seht gut und nützlich sein. Wir bleiben aber dabei, dass im Pkw-Bereich die E-Mobilität derzeit das Maß aller Dinge ist. Das sehen wir durch das Konjunkturpaket bestätigt“, so der VW-Sprecher.

