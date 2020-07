Trotz Steuersenkung: Preise in VW-Kantinen bleiben gleich

Wolfsburg

Trotz des Corona-Steuerhilfsgesetzes bleiben die Preise in den Kantinen des VW-Werks die alten. Die Service Factory, welche die Betriebsrestaurants betreibt, gibt die Steuersenkungen nicht an die Beschäftigten weiter. „Nach intensiver Prüfung haben wir in Abstimmung mit dem Betriebsrat entschieden, alle aktuellen Verkaufspreise bei den Dienstleistungen der Service Factory, insbesondere in den Betriebsrestaurants, beizubehalten“, heißt es in einem Brief an die Belegschaft. Und dafür gibt es einen guten Grund.

Ersparnis ist zu gering

Die Steuersenkung in der Gastronomie betragen lediglich zwei Prozent. Auf die ohnehin moderaten Preise in den Kantinen hat sie deshalb kaum Einfluss. Rechenbeispiele machen dies deutlich. Wer sich im Betriebsrestaurant einen Salat für zwei Euro zusammenstellt, hätte vier Cent gespart. Ein realistischer Preis für ein ganzes Mittagessen liegt bei rund fünf Euro. Die Ersparnis wären hier also zehn Cent. In einer Woche könnte ein Mitarbeiter also gerade einmal 50 Cent einsparen.

Anzeige

Mehr noch: Eine Preissenkung würde in der Systemgastronomie zusätzliche Kosten verursachen. „Die benötigte Umstellung würde zu hohem, manuellem Aufwand bei Prozessanpassungen in allen Geschäftsfeldern führen“, erklärt die Service Factory in dem Brief. Dieser stände in keinem Verhältnis zu den möglichen Einsparungen bei den Beschäftigten, weswegen auch der Betriebsrat dem Beibehalt der Preise zustimmte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von Steffen Schmidt