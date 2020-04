Trotz Corona: VW treibt Umstellung von Kohle auf Erdgas voran

Wolfsburg

Trotz der Corona-Krise gehen die Bauarbeiten in den beiden Wolfsburger Heizkraftwerken von Volkswagen unter erhöhten Hygienevorschriften weiter. Im VW-Kraftwerk Nord/Süd wird jetzt zum Beispiel die erste von zwei Gasturbinen samt Generator installiert. Angeliefert wurden die Bauteile vor zwei Wochen per Schiff über den Hafen. Das Gewicht einer Turbine: 130 Tonnen.

Beide Kraftwerke am Standort Wolfsburg werden derzeit modernisiert und von Steinkohle auf Erdgas umgestellt. In Betrieb gehen sollen sie in den Jahren 2021 und 2022. Die elektrische Leistung soll dann 136 Megawatt (Nord/Süd) beziehungsweise 288 Megawatt (West) betragen.

Bei den jetzt angelieferten Turbinen wird künftig komprimierte Luft zusammen mit Gas in eine Brennkammer geleitet. Durch Entzünden dehnt sich das Luft-Gas-Gemisch aus und setzt die Turbine in Bewegung. Diese wiederum treibt einen Generator an, in dem die Energie in Strom umgewandelt wird. Bereits im Januar wurden außerdem bis zu 160 Tonnen schwere Abhitzekessel angeliefert. In ihnen soll künftig die Abhitze der Gasturbinen genutzt werden, um Dampf für die nachgeschaltete Dampfturbine zu erzeugen. Damit soll ebenfalls Strom produziert werden.

Emissionen werden massiv reduziert

Matthias Barkowski, Leiter der VW-Kraftwerke in Wolfsburg und Kassel sowie der Kraftwerksplanung, sagt: „Wenn alle Kraftwerke am Standort Wolfsburg mit den neuen und hocheffizienten Gas- und Dampfturbinen ausgerüstet sind, werden die CO2-Emissionen in der Strom- und Wärmeerzeugung dauerhaft um rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt.“ Dies entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von aktuell etwa 870 000 Fahrzeugen und ist ein Rückgang von fast 60 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Emissionen der Kraftwerke am Standort Wolfsburg.

Entsprechend dem Umweltleitbild „goTOzero“ will der Volkswagen-Konzern die CO2-Emissionen seiner Fahrzeuge über den ganzen Lebenszyklus bis 2025 um 30 Prozent gegenüber 2015 senken. Teil davon ist auch die Energieversorgung für die Produktion in Wolfsburg.

