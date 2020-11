Wolfsburg

Trotz der Corona-Krise, die teilweise für große Verunsicherung geführt hat, hat sich die Stimmung unter den Mitarbeitern bei Volkswagen verbessert. Das geht aus den Ergebnissen des jüngsten Stimmungsbarometers hervor. Im Rahmen der Befragung konnten 111 000 Beschäftigte aus den Standorten Wolfsburg, Emden, Hannover, Braunschweig, Kassel und Salzgitter ihre Meinung äußern. 64 Prozent, und damit 4 Prozent mehr als letztes Jahr, nutzten diese Gelegenheit.

Insgesamt verbesserte sich der Stimmungsindex mitten im schwierigen Corona-Jahr um zwei Indexpunkte auf 74,3. Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort. Seit 2017 haben sich die Ergebnisse des Stimmungsindex stetig verbessert. 2017 lag die Wertung bei 70,6 Indexpunkten, 2018 bei 70,8 und 2019 bei 72,3. Nun also nochmals eine deutliche Steigerung.

Fortschritte bei Zusammenarbeit und Integrität

In allen Befragungsdimensionen gingen die Werte laut Volkswagen nach oben, aber besonders in den Bereichen Zusammenarbeit, Führung und Integrität hat Volkswagen aus Sicht der Beschäftigten Fortschritte erzielt. Das Thema Zusammenarbeit bewerteten die Beschäftigten um 3,0 Indexpunkte höher als 2019, beim Thema Integrität gab es eine ähnliche Steigerung (+2,5 Indexpunkte). Eine positive Veränderung um 2,8 Indexpunkte gab es zudem bei der Frage, ob die eigene Meinung offen und ehrlich geäußert werden kann – ein Bereich, in welchem VW vor allem seit der Dieselkrise zum Beispiel mit der Einführung eines Whistle-Blower-Systems viel Wert auf Verbesserung gelegt hat.

Für Volkswagen im Kampf um Fachkräfte besonders erfreulich: Das Ansehen von Volkswagen als attraktiver Arbeitgeber wurde nochmals gesteigert. Der Spitzenwert des vergangenen Jahres (86,0 Indexpunkte) stieg weiter auf 86,9 Indexpunkte. Hier ist bei VW ein deutlicher Trend zu spüren, hoch-qualifizierten Fachkräften neben hohen Löhne weitere Anreize zu bieten. Beispiel dafür ist die neue „Hello Possible“-Rekrutierungskampagne.

Gunnar Kilian : „Beschäftigten tragen Transformation mit“

Personalvorstand Gunnar Kilian zeigte sich mit den Ergebnissen des Stimmungsbarometers dementsprechend zufrieden: „Die Corona-Pandemie hat das Jahr bislang geprägt. Parallel dazu läuft unsere Transformation zum führenden Technologieunternehmen auf Hochtouren. Dass wir in diesem besonderen Jahr beim Stimmungsindex besser als im Vorjahr abgeschnitten haben, werte ich als positives Signal: Die Beschäftigten von Volkswagen tragen die Transformation auch unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen mit.“

Gunnar Kilian, VW-Personalvorstand: „Die Ergebnisse sind ein gutes Fundament, um weiteren Handlungsbedarf zu identifizieren.“ Quelle: Dietmar Theis

Zudem zeige das Ergebnis, dass die Führungskräfte mit ihren jeweiligen Teams kontinuierlich an den zentralen Themen wie Zusammenarbeit, Prozessverbesserungen, Compliance und Integrität gearbeitet hätten. Das Stimmungsbarometer untermauert damit im Wesentlichen auch die Bilanz, des US-Aufsehers Larry Thompson. Dieser hatte zum Ende seiner Monitoring-Tätigkeit festgestellt: „ VW ist heute ein besseres Unternehmen.“

Mit der Präsentation der Ergebnisse ist das Stimmungsbarometer übrigens noch nicht vorbei. nun gilt es, auch Lehren daraus zu ziehen. „Die Ergebnisse sind ein gutes Fundament, um weiteren Handlungsbedarf zu identifizieren. Das gilt besonders für die Bereiche, wo unsere Beschäftigten noch Verbesserungsbedarf sehen“, erklärt Kilian. Für die Führungskräfte bedeute dies, dass sie nun damit beginnen, die Ergebnisse in ihren Teams zu besprechen, Verbesserungen umzusetzen und zu dokumentieren. „Der Dialog und Austausch zwischen den Führungskräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind das eigentliche Herzstück des Stimmungsbarometers,“ so Kilian weiter.

