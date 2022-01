Trinity und Nordanbindung: Pläne der Stadt sorgen für Diskussionen

Warmenau/Wolfsburg

Offiziell ist noch nichts und dennoch: Dass Volkswagen sein neues Trinity-Werk in Warmenau baut, gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich. So wahrscheinlich, dass die Stadt Wolfsburg jetzt in Vorleistung geht und das notwendige bürokratische Verfahren schon vorsorglich vorantreibt. Dazu gehört nicht nur eine signifikante Vergrößerung des Industrie- und Gewerbegebiets Birnbaumstücke nördlich der B 188 bei Warmenau, sondern auch die Schaffung des Planungsrechts für eine Nordanbindung des VW-Stammwerks. Die Reaktionen auf diese Pläne lösen allerdings nicht nur Jubelstürme aus.

Im kleinen Ortsteil Warmenau schaut man mit gemischten Gefühlen auf ein mögliches Trinity-Werk. „Wir fühlen uns von den Dimensionen der Pläne der Stadt ein wenig erschlagen“, sagt Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns auf WAZ-Anfrage. Durch die geplante Vergrößerung des Gewerbegebiets bliebe dem Ort quasi nichts mehr an Entwicklungsfläche.

Jahns forderte: „Einwohner müssen mitgenommen werden“

Die Bedeutung des Werks für die Stadt Wolfsburg und die hiesigen Arbeitsplätze seien ihr natürlich bewusst. „Von daher wussten wir, was auf uns zukommen kann. Auch die Pläne für eine Nordanbindung liegen ja schon lange in der Schubladen“, so Jahns. Man sei deswegen durchaus bereit, Verantwortung für die Region zu übernehmen und Volkswagen zu unterstützen. „Das machen wir schließlich schon die letzten 20 Jahre“, so Jahns. Sie erwarte aber, dass die Einwohner des Ortsteils im Gegenzug mitgenommen werden.

Angelika Jahns sieht den kleinen Ort Warmenau von der Dimension des Trinity-Projekts etwas erschlagen. Quelle: privat

Schließlich seien wichtige Fragen zu klären. Dazu gehöre die Ausgestaltung des Verkehrs mit einer direkten Anbindung an die B 188 genauso, wie naturschutzrechtliche Dinge. Insbesondere die mögliche Nordanbindung des Stammwerks verlaufe in einem sensiblen Bereich – den Allerniederungen. „Man wird sicherlich über die Ausgestaltung der Ausgleichsflächen sprechen müssen“, so Jahns. Erste Antworten erhofft sie sich von der Ortsratssitzung am 26. Januar. Dann stehen auch die Pläne der Stadt auf der Tagesordnung.

Naturschützer treten auf den Plan und haben Sorgen

Auch in den sozialen Medien wird bereits kräftig über das mögliche Trinity-Werk und insbesondere die Nordanbindung diskutiert. Auch hier im Fokus: der Naturschutz. In der Gruppe der Fridays-for-Future-Bewegung wird kritisiert, dass mit der Zuwegung zum Stammwerk ein wertvolles Biotop mit Feuchtwiesen zerschnitten werden müsste. Zudem sei die Stadt mit der Schaffung von Ausgleichsflächen – darunter auch der für den ersten Abschnitt des Gewerbegebiets Birnbaumstücke – im Rückstand. Der Bau von Werk und Nordanbindung müsse deswegen eng von Umweltverbänden begleitet werden, wird gefordert.

Der Nabu-Vorsitzende und Umweltbeauftragte der Stadt, Michael Kühn, schaut beim Projekt ganz genau hin. Quelle: Roland Hermstein

Und nichts anderes haben besagte Umweltverbände vor. „Wir beobachten den Prozess ganz genau. Wenn eine Standortentscheidung gefallen ist, werden wir uns detailliert zu den naturschutzrelevanten Anforderungen der jeweiligen Fläche äußern und das weitere Vorgehen eng begleiten“, kündigt Michael Kühn, Nabu-Vorsitzender und Umweltbeauftragter der Stadt an.

Task-Force-Verkehr: Nordanbindung unbedingt nötig

Generell gebe es bei einem Projekt dieser Größe immer naturschutzrechtliche Belange. Im Fall der Nordanbindung gibt es zudem noch ein weiteres Problem. Genau in jenem Bereich liegen bereits Ausgleichsflächen. Schon vor mehr als zehn Jahren haben Volkswagen und die Stadt dort ein Renaturierungsprojekt der Aller abgeschlossen. Das erschwere aus Sicht Kühns den Straßenbau. „Die Pläne gibt es ja schon länger, sie sind nicht umsonst bisher nicht umgesetzt worden“, so Kühn.

Hält eine Nordanbindung im Fall eines Trinity-Werks in Warmenau aus verkehrlicher Sicht für unbedingt nötig: Thomas Krause von der Wolfsburg AG. Quelle: Britta Schulze

Probleme beim Bau der Nordanbindung kann die Task-Force-Verkehr hingegen nicht erkennen. Das Gremium, in dem sich Volkswagen, der VW-Betriebsrat, die Wolfsburg AG sowie die Stadt zu Verkehrsthemen abstimmen und Konzepte entwickeln, hat die Anbindung des Stammwerks schon lange auf dem Wunschzettel. „Zur Entzerrung der Verkehrslasten hat die Task-Force Verkehr schon sehr früh neben dem Ausbau der Straßen- und Schieneninfrastruktur auch die Nordanbindung des Werkes als äußerst sinnvoll betrachtet. Vor einigen Jahren wurde daher von der VW-Werksplanung in Abstimmung mit dem Betriebsrat eine erste Grobanalyse für die mögliche Nordanbindung bis zur B 188 erstellt“, teilen die beiden Vorsitzenden der Task-Force, Thomas Krause von der Wolfsburg AG und VW-Betriebsrat Jürgen Hildebrandt, mit.

Das die Planungen nun voranschreiten, begrüßen sie ausdrücklich. „Mit einem möglichen Produktionsstandort Trinity nördlich des Werkes Wolfsburg macht die Nordanbindung aus Sicht der Task-Force Verkehr nicht nur doppelt Sinn, sondern wäre auch unerlässlich. Einhergehend mit dem Weiterbau der A 39 und dem vier-streifigen Ausbau der B 188 im Bereich Warmenau würde eine neue Nordanbindung den Verkehrsfluss in der gesamten Region Gifhorn-Wolfsburg wesentlich verbessern.“

Von Steffen Schmidt