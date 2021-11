„Trinity“-Werk in Wolfsburg: VW-Konzern-Chef Diess fordert Hilfe vom Land

Wolfsburg

Ein großes Lob für die Wolfsburger „Trinity“-Pläne kommt von VW-Konzern-Chef Herbert Diess: „Das ist genau die Revolution, die Wolfsburg braucht“, schreibt Diess auf LinkedIn.

„Trinity“ modernisiert den Standort Wolfsburg

Laut VW-Marken-Vorstand Ralf Brandstätter und Personalvorstand Gunnar Kilian will Volkswagen ein zweites, hochmodernes Werk für das E-Auto-Projekt „Trinity“ in der Nähe des Wolfsburger Stammwerks bauen: „So wird Trinity erfolgreich – und modernisiert gleichzeitig den Standort radikal. „Sehr überzeugende Pläne“, schreibt Diess weiter.

Die Pläne sehen vor, dass im Trinity-Werk innerhalb von zehn Stunden ein komplettes E-Auto gebaut wird – so schnell will auch Tesla im neuen Werk in Grünheide E-Autos bauen. Allerdings kann sich der Konzern-Chef einen Seitenhieb in Richtung niedersächsische Landesregierung nicht verkneifen: „Hoffe, die Standortentscheidung erfolgt zügig und der Infrastrukturausbau und die Erschließung geht mit der gleichen Unterstützung und genauso unbürokratisch und schnell wie in den neuen Bundesländern voran.“

Ähnliche Unterstützung wie bei Tesla in Brandenburg?

Im Klartext: Herbert Diess spielt auf die Genehmigung und die finanzielle Förderung des neuen Tesla-Werkes in Grünheide durch die brandenburgischen Behörden an. Dort konnte Tesla für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich schnell mit dem bau des neuen Werkes beginnen.

Von Carsten Bischof