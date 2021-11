Wolfsburg

Von Politik und Verwaltung werden die VW-Pläne zum Neubau der „Trinity“-Fabrik in direkter Nähe zum Stammwerk am Mittellandkanal überwiegend positiv aufgenommen. Der Neubau einer modernen Fabrik für Elektroautos sichere Arbeitsplätze in der Region, stärke die Bedeutung von Volkswagen als attraktiver Arbeitgeber und stärke damit auch die Stadt Wolfsburg. Allerdings gibt es auch Kritik an den Plänen.

Wolfsburg bleibt das Herz der niedersächsischen Industrie

Der niedersächsische Ministerpräsident und VW-Aufsichtsratsmitglied Stephan Weil (SPD) begrüßt die Pläne von Volkswagen: „Wolfsburg ist das Herz der niedersächsischen Industrie, und Wolfsburg soll es bleiben.“ Nötig seien „Zukunftsprojekte, die die Auslastung der Standorte sichern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten“.

Stephan Weil: Wolfsburg bleibt das Herz der niedersächsischen Industrie. Quelle: Rainer Droese

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrsfeiert das „Trinity“-Projekt auch als „Erfolg der Forderungen des VW-Betriebsrates und seiner Vorsitzenden Daniela Cavallo nach Verlässlichkeit und Planungssicherheit für die Beschäftigten in Wolfsburg“. Volkswagen setze mit dem „Elektrofahrzeug Made in Wolfsburg“ ein klares Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit seines Konzernsitzes Wolfsburg und mache ihn zum „Vorreiter bei der Transformation in der Automobilindustrie“.

Falko Mohrs: Das Werk in Wolfsburg wird zum Vorreiter der Transformation in der Autoindustrie. Quelle: privat

Auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) freut sich über die gute Nachrichten. Die Stadt erhoffe sich dadurch eine langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region. Er verspricht „schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren, so dass eine reibungslose und schnelle Umsetzung des Projekts möglich ist“. Man werde jetzt „schnell über konkrete Anforderungen und mögliche geeignete Flächen sprechen“. Erste Gespräche mit Volkswagen habe es bereits gegeben.

Dennis Weilmann: Möglichst schnell geeignete Flächen finden. Quelle: Roland Hermstein

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Wolfsburger Rat der Stadt, Hans-Georg Bachmann, lobt „das klare Bekenntnis zum Stammwerk in unserer Stadt“. Als Sozialdemokraten liege seiner Fraktion natürlich „die Schaffung und Sicherung von guten Arbeitsplätzen besonders am Herzen“. Er glaube, Vorstand und Betriebsrat werden das „Trinity“-Projekt „im Sinne der Belegschaft und des Industriestandorts Wolfsburg umsetzen“.

Hans-Georg Bachmann: Schaffung und Sicherung von guten Arbeitsplätzen. Quelle: Roland Hermstein

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph-Michael Molnar begrüßt die „Trinity“-Pläne. Er habe schon früher klargestellt, „dass die Zukunftssicherung des Standortes Wolfsburg mit der Produktion von Elektrofahrzeugen in Wolfsburg verknüpft ist“. Die CDU werde sich aber dafür einsetzen, dass sich der Standort der neuen Fabrik „innerhalb der Stadtgrenzen von Wolfsburg befinden wird“.

Christoph-Michael Molnar: Die neue Fabrik innerhalb der Stadtgrenzen bauen. Quelle: CDU

Der Grünen-Fraktions-Chef Frank Richter freut sich über „Impulse, um die Arbeitspätze in Wolfsburg zu erhalten“. Ein „Personalabbau entlang der demographischen Entwicklung“ sei ja mit Zustimmung des Betriebsrats schon vor Jahren beschlossen worden. „Gleichzeitig wurde auch der Beschäftigungssicherungsvertrag bis 2029 verlängert. Entsprechend dieser beiden Parameter ist der Personalabbau nichts Neues.“

Frank Richter: Arbeitsplätze bleiben Wolfsburg erhalten. Quelle: Thomas Kubiczek

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Schlick sieht es „grundsätzlich positiv, wenn der Konzern sein Geld in seinen Hauptsitz Wolfsburg investiert, denn das stärkt den Standort und sichert die Arbeitsplätze in der Region“. Aber einen Neubau auf der grünen Wiese sieht er kritisch: „Warum kann man die Investitionen nicht innerhalb des bestehenden Werkes verbauen?“ Er stellt klar: „es darf nicht so ablaufen wie beim Bau der Fabrik von Tesla in Grünheide, wo man sich teilweise ohne Baugenehmigung über alle Regeln hinweg gesetzt hat!“ Die Politik müsse das Vorhaben „kritisch hinterfragen“, sie dürfe „nicht nur abnicken“.

Thomas Schlick: Politiker sollen das „Trinity“-Projekt kritisch hinterfragen. Quelle: Britta Schulze

Einen ähnlich kritischen Blick hat auch Marco Meiners (FDP/Volt): „Wir sehen die Volkswagen-Pläne mit Sorge. Aus Kostengründen will man im Bestand vorhandene Kapazitäten nicht nutzen. Nirgendwo hier in der Region wäre eine derart große Fabrik zudem denkbar.“ Die Kosten für eine Versiegelung solch einer großen Fläche dürften aber weder der Steuerzahler noch die Umwelt tragen.

Marco Meiners: Sieht die Volkswagen-Pläne „mit Sorge“. Quelle: FDP

Der PUG-Fraktions-Chef Andreas Klaffehn bedauert, dass „uns zum jetzigen Zeitpunkt weder der Standort, noch dessen Umfang bekannt“ seien. Dennoch bewerte die PUG den „Trinity“-Neubau positiv: „Eigentlich ist es eine logische Konsequenz, eine bestehende Infrastruktur zu nutzen, auszubauen und zu erweitern, um einem direkten Konkurrenten Tesla Paroli bieten zu können.“

Andreas Klaffehn: Weder Standort noch Umfang sind aktuell bekannt. Quelle: Britta Schulze

Für Bastian Zimmermann (Linke/Piraten) ist es „von zentraler Bedeutung, dass das neue Trinkty-Werk im Stadtgebiet gebaut wird. Ein Neubau der Fabrik im Umland hingegen würde für die Stadt weitere massive Einbußen bei der Gewerbesteuer bedeuten.“

Bastian Zimmermann: Neubau im Umland würden für Einbußen bei der Gewerbesteuer bedeuten. Quelle: Britta Schulze

Von Carsten Bischof