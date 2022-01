Traton Group steigert Absatz und Auftragseingang um mehr als ein Drittel

Wolfsburg/München

Die Traton Group hat trotz des anhaltenden Einflusses der Corona-Pandemie und der schwierigen Versorgungslage mit Halbleitern in 2021 ihren Absatz und Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr sehr stark gesteigert. Dazu beigetragen haben alle Marken der Gruppe. Die Zuwächse betreffen sowohl das Lkw-Geschäft als auch das Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE. Der weltweite Absatz der Traton Group lag mit 271 600 Fahrzeugen um 43 Prozent über dem Vorjahr. Ohne die seit dem zweiten Halbjahr 2021 konsolidierte US-Tochter Navistar hätte das Absatzplus lediglich 27 Prozent betragen.

Vor allem die Lkw trugen mit einem Plus von 47 Prozent auf 230 500 Fahrzeuge zum Zuwachs bei. Der Absatz des Transporters MAN TGE erreichte 22 200 Fahrzeuge, eine Steigerung um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Bus-Geschäft legte um 17 Prozent auf 18 900 Fahrzeuge zu. Hier war der Absatz in Europa im Jahr 2020 von öffentlichen Aufträgen in Schweden positiv beeinflusst gewesen. Entsprechend lag der Bus-Absatz in Europa 2021 um 11 Prozent unter dem Vorjahr.

Auftragseingang um 66 Prozent gesteigert

Die Traton Group steigerte 2021 ihren Auftragseingang um 66 Prozent auf 360 000 Fahrzeuge. Während der Auftragseingang bei den Lkw um 68 Prozent zulegte, erreichte das Auftragsplus des Transporters MAN TGE 66 Prozent. Bei den Bussen stieg der Auftragseingang um 52 Prozent auf 22 200. Dieser Zuwachs sei im Wesentlichen auf Navistar zurückzuführen: Seit dem zweiten Halbjahr ist die Traton Group mit ihrer neuen US-Tochter auf dem nordamerikanischen Markt im Schulbusgeschäft vertreten. Von Juli bis Dezember erreichte der Absatz von Navistar 30 300 Fahrzeuge, davon 25 100 Lkw und 5 200 Busse. Der Auftragseingang lag bei 42 600 Fahrzeugen.

Scania, ebenfalls eine Marke der Traton Group, hat den Absatz von Lkw und Bussen im Jahr 2021 um 25 Prozent auf 90 400 gesteigert. Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) hat 2021 den Absatz um 55 Prozent auf 57 400 Fahrzeuge gesteigert, hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Nachfrage in Brasilien. Der Lkw-Absatz wuchs um 69 Prozent auf 52 800 Fahrzeuge, das Bus-Geschäft ging um 20 Prozent auf 4600 Busse zurück. Der Auftragseingang kletterte bei VWCO um 48 Prozent auf 57 200 Fahrzeuge.

