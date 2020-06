Wolfsburg

Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel. Volkswagen selbst will in den kommenden Jahren vom Automobilhersteller zur Software-Enabled Car Company werden. Damit ändert sich auch die Joblandschaft im Unternehmen. Während in vielen Bereichen Arbeitsplätze wegfallen, ist die Software-Entwicklung das Berufsfeld der Stunde. Doch die Fachkräfte sind rar, weltweit buhlen große Unternehmen um die Experten. Volkswagen hat deswegen mit der Fakultät 73 sein eigenes Qualifizierungszentrum geschaffen und zieht sich selbst die so dringend gesuchten Spezialisten heran. Eine Chance für viele VW-Beschäftigte, die persönliche Karrierre zukunftssicher zu gestalten und aus der für viele klassische Berufe bedrohlichen Transformation Profit zu schlagen.

Begeisterung steht im Vordergrund

Denn: Mit der Fakultät 73 spricht Volkswagen nicht nur externe Nachwuchskräfte an. Auch bereits beim Autobauer Beschäftigte können sich auf die Plätze bewerben und sich beruflich verändern – selbst ohne spezielle Vorkenntnisse. „Erste Erfahrungen oder Bezugspunkte schaden nicht, aber im Vordergrund steht die persönliche Begeisterung für das Thema“, erklärt Andreas Spaeth, Projektmanager bei der Fakultät 73. Genau darauf ist auch der Auswahlprozess ausgelegt. In einem Online-Test wird die generelle kognitive Leistungsfähigkeit abgefragt, ansonsten werden vor allem das Interesse an IT und die Persönlichkeit des Bewerbers unter die Lupe genommen. „Das geht am besten in einem persönlichen Gespräch“, sagt Spaeth. Statt fertiger IT-Experten sind Talente gefragt, die dann für die spezifischen Anforderungen der Autobranche ausgebildet werden.

Die Plätze an der Fakultät 73 sind streng limitiert. Pro Jahr bildet VW hier nur 100 Personen aus, die aus rund 1500 Bewerbern ausgewählt werden – externen wie internen. „50 Prozent bis zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus dem Unternehmen“, berichtet Spaeth. Zu ihnen gehören auch Tessa Grunert (26), Lisa Petry (30) und Lennart Schütte (23).

„IT ist eben die Zukunft“

Alle drei haben bei Volkswagen eine Ausbildung absolviert und waren vorher in einem ganz anderen Bereich beschäftigt. Berührungspunkte mit Softwareentwicklung und Programmieren gab es so gut wie keine. „Ich war in der Schule nur in der Informatik-AG, bei VW habe ich nach meiner Elternzeit in der Produktion gearbeitet“, erzählt Petry. Auch Grunert und Schütte hatten so gut wie keine Erfahrungen im IT-Bereich. „In meiner Ausbildung haben wir mit dem Programm SPSS gearbeitet“, berichtet Schütte. Das sei mit den jetzigen Tätigkeiten aber nicht zu vergleichen.

Alle drei eint jedoch das Interesse und die Begeisterung für das Thema – und der Wunsch nach Sicherheit. „Ich wollte einfach einen zukunftssicheren Beruf haben“, sagt Petry. „Und IT ist eben die Zukunft“, ergänzt Grunert.

Absolventen erhalten unbefristeten Vertrag

Durch ihren Platz an der Fakultät 73 können sie sich genau darauf berechtigte Hoffnung machen. VW bildet die Teilnehmer schließlich nicht aus, um sie später ziehen zu lassen. Und während in der Produktion und in den indirekten Bereichen in den kommenden Jahren auch bei Volkswagen immer mehr Stellen wegfallen, werden im Bereich IT und Softwareentwicklung neue geschaffen. Alle erfolgreichen Fakultätsabsolventen erhalten denn auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei dem Unternehmen.

Für ihre Zukunft müssen die Teilnehmer aber auch viel investieren. Die Ausbildung läuft hauptberuflich – das bedeutet 35 Stunden Kernanwesenheitszeit. Doch damit ist es nicht getan. „Man muss schon noch viel private Zeit zusätzlich reinstecken, sonst wird es schwierig“, gesteht Schütte. „Aber dafür lohnt es sich und macht Spaß“, sagt Grunert. „Und wenn es Spaß macht und einen interessiert, dann fällt das Lernen leichter“, ergänzt Petry.

Viel Praxis statt nur grauer Theorie

Da ist es gut, dass das Programm an der Fakultät 73 nicht nur aus grauer Theorie besteht. Erste Grundlagen werden beispielsweise sogleich mit der Entwicklung einer eigenen App vermittelt, die Ausbildung beinhaltet zwei Praxisphasen im Unternehmen, und es gibt später die Chance, sich auf einen von sieben unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu spezialisieren. „Die Ausbildung ist darauf ausgelegt, die Begeisterung weiter auszubauen“, sagt Spaeth.

Bei Grunert, Petry und Schütte hat das geklappt. „Man fühlt sich sehr gut aufgehoben“, sagt Grunert. „Die Dozenten sind immer für einen da – das war auch während Corona so“, unterstreicht Schütte. Ihre Entscheidung, quasi noch einmal ganz von vorne anzufangen, haben sie bislang keine Sekunde lang bereut.

Von Steffen Schmidt