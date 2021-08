„Tradition hat keinen Platz“: Wolfsburger verärgert über Aus der Tunnelschänke

Wolfsburg

Die Uhr tickt: Aller Voraussicht gehören die traditionsreiche Tunnelschänke und der dazugehörige Kiosk im Oktober nur noch der Geschichte an. Dann läuft der Mietvertrag des Kult-Wirts Bruno Corigliano aus. Alternativen für die Kult-Kneipe sind nicht in Sicht – sehr zum Ärger vieler Wolfsburger, besonders der Werker.

Denn gerade für sie war die Tunnelschänke in unmittelbarer Nähe zum Tor 17 über Jahrzehnte erste und letzte Anlaufstelle nach beziehungsweise vor der Schicht. Hier wurden nochmal Zigaretten gekauft, das Feierabendbier genossen oder auch einfach über die Arbeit gesprochen. Wirt Bruno, der die Kneipe seit 25 Jahren führt, hatte stets ein offenes Ohr für seine Gäste und pflegte zu vielen ein freundschaftliches Verhältnis.

Ärger und Protest in den sozialen Medien

Die Reaktionen zum näherrückenden Ende fallen dementsprechend verärgert aus. Als die WAZ war einiger Zeit über die drohenden Schließung berichtet, wird in den soziale Medien fleißig kommentiert. „Bruno und seine Tunnelschänke gehören einfach dazu, es war schon normal, dort nach der Arbeit einzukehren, sich mit den Kollegen und Bruno zu unterhalten und natürlich auch was zu trinken“, lautet einer von etlichen Kommentaren, die ihr Bedauern ausdrücken.

Vor allem aber machen die WAZ-Leser auch ihrem Ärger Luft. „Wolfsburg schafft es immer wieder, sich noch ärmer und unattraktiver zu machen, alles was etwas Tradition hat wird kaputt gemacht, siehe VfL Kiosk oder die Pavillons in der Fuzo“, schreibt einer. „Kult zählt in Wolfsburg nicht“, ein anderer. „Die Stadt kotzt mich nur noch an. Alles was mit dieser Stadt verwachsen ist wird ausgelöscht“, findet ein dritter User drastische Worte.

Kritik an der Stadtentwicklung

Am Fall der Tunnelschänke entzündet sich damit auch die Kritik an einem weitaus größerem Vorhaben: Der Masterplanung Nordhoffachse. Im Rahmen des Megaprojekts soll vom Nordkopf entlang des Kanals bis Höhe Sandkamp das „neue“ Wolfsburg entstehen. Investor Signa plant ein modernes Hochglanzquartier mit Wohnungen und Gastronomie, aber auch Büros und Hotels. Für die kultige Tunnelschänke ist da wohl kein Platz – jedenfalls hat Wirt Bruno von den Signa-Planern trotz Ankündigung noch nie etwas gehört.

Während die Stadtpolitik und auch VW den Masterplan als Meilenstein für Wolfsburg feiern, erschließt sich vielen Wolfsburger der Sinn nur bedingt. „Ich weiß gar nicht, wofür wir diese ganzen Hotels brauchen?“, kritisiert ein Leser. „Für Tradition ist kein Platz. Lieber Büros in Zeiten von Home-Office bauen, macht ja auch Sinn“, kritisiert ein anderer Facebook-User.

Alternativen für Bruno nicht in Sicht

Die Empörung wird aber höchstwahrscheinlich ins Leere laufen. Die Hoffnung von Wirt Bruno jedenfalls schwindet – trotz Unterstützung der WMG. „Unsere Wirtschaftsförderung steht mit den lokalen Unternehmen/Gastronomen in einem vertrauensvollen Austausch und unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten unter anderem auch bei der Suche nach einem bedarfsgerechten Standort“, heißt es in einem Statement von WMG-Geschäftsführer Jens Hofschroer.

Geholfen hat das freilich noch nicht, wie Bruno Corigliano berichtet. Ein möglicher Standort an der Heinrich-Nordhoff-Achse habe sich zerschlagen, weil dort der Ausschank von Alkohol untersagt sei. Und auch Brunos Idee, das Geschäft so lange es geht in einem Container weiterzuführen, wird wohl nicht zur Umsetzung kommen. Er wisse nicht, welche und wessen Genehmigungen dafür nötig seien, sagt er. Und so müssen sich die Wolfsburger wohl langsam endgültig auf das Aus der letzten echten Feierabendkneipe im direkten Umfeld des Werks einstellen.

Von Steffen Schmidt