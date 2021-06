Wolfsburg

In den nächsten Tagen kann das VW-Heizkraftwerk Nord/Süd an der Autostadt kräftig qualmen. Der Grund: Nach der Umstellung von Kohle- auf Gasbetrieb testet Volkswagen in dieser Woche die neue Gas- und Dampfturbinenanlage. In der kommenden Woche sollen zudem die Dampfleitungen „ausgeblasen“ werden.

Volkswagen rüstet beide Kraftwerke von Kohle- auf Erdgasbetrieb um

Hintergrund: Volkswagen rüstet seine beiden Kraftwerk von Steinkohle auf Erdgas um. Das, so Volkswagen, senke die CO2 -Emissionen dauerhaft um 1,65 Millionen Tonnen pro Jahr. Aber vor dem Betrieb kommt die Testphase – VW nennt dies die „heiße Inbetriebsetzung“. Dabei wird laut Volkswagen erstmals komprimierte Luft zusammen mit Gas in die Brennkammer des Kraftwerks geleitet. Durch Entzünden dehnt sich dieses Luft-Gas-Gemisch aus und setzt dadurch die Gasturbine in Bewegung. Die Turbine treibt in der Folge einen Generator an, in dem diese Energie künftig in Strom umgewandelt wird.

Matthias Barkowski: Der technischer Geschäftsführer der VW Kraftwerk GmbH überwacht die „heiße Inbetriebsetzung“ der neuen Gas- und Dampfturbinenanlage. Quelle: Volkswagen

Dabei entsteht heißes Abgas. Im Abhitzekessel wird dieses heiße Abgas genutzt, um Dampf zu erzeugen. Dieser Dampf wird auf eine Dampfturbine geleitet, die später daraus Strom und Fernwärme erzeugt – viele Wolfsburger Haushalte werden mit dieser Fernwärme versorgt. Wichtig: Das erste Test-Zünden der Gasturbine soll laut VW „nicht mehr als 45 Minuten dauern“. Denn: „In dieser Zeit wird geprüft, ob eine optimale Verbrennung erfolgt und die Anlage rauchgasdicht ist“, erklärt Matthias Barkowski, technischer Geschäftsführer der VW Kraftwerk GmbH.

Beim Testbetrieb könnte eine Rauchgasfahne aufsteigen

Dabei könne eine kleine Rauchgasfahne über den neuen Schornsteinen am Alten Kraftwerk sichtbar werden. Strom werde dabei allerdings nicht erzeugt. In den vergangenen Wochen habe es bereits die sogenannte „kalte Inbetriebnahme“ gegeben. Dabei sei die Anlage ohne den Einsatz von Erdgas aufwändig geprüft worden. „Überraschungen“ bei den jetzigen Tests erwarte er nicht, betont Barkowski: „Wir sind sehr zufrieden. In den nächsten Tagen geht es um den Feinschliff und darum, die Funktionen noch weiter zu optimieren.“

In der kommenden Woche werden Dampfleitungen „ausgeblasen“

In der kommenden Woche sei außerdem geplant, die Dampfleitungen auszublasen: „Nach der Montage sind die Dampfleitungen zwar schon gespült worden, um Verunreinigungen zu entfernen. Aber es bleibt immer noch etwas Restschmutz im System, der sich erst bei hohen Dampftemperaturen und Geschwindigkeiten löst“, so Barkowski.

Das Heizkraftwerk Nord/Süd gegenüber der Autostadt soll noch in diesem Jahr offiziell in Betrieb gehen. Das neue Heizkraftwerk West wird gerade gebaut und soll 2022 den Betrieb aufnehmen. Gerade die Arbeiten am Heizkraftwerk West haben viele Menschen aus der Region in den vergangenen Wochen hautnah „miterlebt“: Zwei Schwertransporte brachten zunächst die riesigen Gasturbinengeneratoren und anschließend die Gasturbinen selbst ins Volkswagen-Werk. Ein nächtliches Spektakel mit vielen Schaulustigen.

Von Carsten Bischof