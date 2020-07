Wolfsburg

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Darauf hat Volkswagen mit der E-Offensive eine riesige Wette abgeschlossen. Jetzt ist mit dem ID.3 der große Hoffnungsträger des Autobauers am Markt gestartet. Bei einer ausgiebigen Testfahrt durch Wolfsburg und Umgebung, zu der Volkswagen jetzt Journalisten aus aller Welt einlud, fällt vor allem auch eins auf: Die Zukunft der Mobilität ist nahezu geräuschlos und besitzt reichlich Power. WAZ-Redakteur Steffen Schmidt berichtet von seinen Erfahrungen.

Ist er jetzt an? Der Geräuschpegel nach dem Drücken des Startknopfes jedenfalls verrät keine Reaktion. Kein Röhren, kein Rasseln ist zu hören auch keine erwartungsvolle rhythmische Bewegung zu meinen Füßen lässt erkennen, dass das Auto jetzt fertig ist, seine Reise anzutreten. Nein. Das teilt der ID.3 mir auf andere Weise mit. Ein LED-Band genau unter der Windschutzscheibe leuchtet pulsierend auf. Es wirkt beinahe als sei das Herz des Wagens erwacht.

Der ID.3 kommuniziert per Licht mit dem Fahrer

Das sogenannte ID-Light gehört zu den innovativen Highlights des Wagens. Über das LED-Band kommuniziert der ID.3 mit seinen Insassen. Es unterstützt das Navi, indem es rechts aufblinkt, wenn es Zeit ist, abzubiegen oder blinkt warnend auf, wenn gebremst werden muss. An der Ladesäule fungiert es als Ladebalken.

Zahlen und Fakten zum ID.3 Offiziellen Marktstart feierte der ID.3 am 20. Juli. Seitdem ist er auch für Nicht-Vorbesteller erhältlich. Im Moment gibt es den ID.3 mit zwei verschiedenen Reichweiten: 550 Kilometer und 420 Kilometer. Sieben vorkonfigurierte Ausstattungsvarianten sind verfügbar. Die Preise liegen dafür liegen zwischen 37 787 Euro und 45 917 Euro. Die kleinere Variante mit einer Reichweite von rund 330 Kilometern soll in einigen Monaten folgen und dann für unter 30 000 erhältlich sein. Für alle Modelle gibt es dabei die volle Förderung. Diese liegt bei etwa 9500 Euro. Ausgeliefert werden sollen die ersten Modelle schon im September.

Es ist heiß am Dienstagmittag, als ich zusammen mit Fotograf Roland Hermstein die Testfahrt antrete. Also erstmal die Klimaanlage einschalten. Die funktioniert bequem über die Sprachsteuerung. „Hallo ID.“ sage ich. Und auch hier gibt mir ein Blinken des ID-Light auf der linken Seite bescheid, dass ich gehört wurde. „Mir ist heiß“, teile ich mit. „Kein Problem. Vorne links wird es gleich kühler“, sagt mir eine Frauenstimme und sogleich erfrischt mich ein Luftzug. Dann ist mein Kollege dran. Auf seine Frage hin blinkt es rechts und dort springt ebenfalls die Klimaanlage an. Das funktioniert und macht Laune. Und VW verspricht sogar, dass die intelligenten Sprachsteuerung sich noch weiter verbessern und dazulernen wird.

Ein Antrieb , der begeistert

Jetzt sind wir reisefertig. Ich nehme den Fuß von der Bremse, die – ein nettes Details – mit dem Pause-Symbol gekennzeichnet ist, und der ID.3 rollt sogleich lautlos los. Innen ist von dem künstlichen, extra entworfenen Sound nur mit extrem gespitzten Ohren etwas zu hören. Wie sagt man so schön? In der Ruhe liegt die Kraft. Auf den ID.3 trifft das auf jeden Fall zu. Denn so leise wie er ist, so kraftvoll schießt er beim tritt auf das Gas- beziehungsweise Play-Pedal nach vorn. Mich und meinen Beifahrer drückt es regelrecht in die Sitze.

Vom ersten Meter an bringt der 150 kw leistungsstarke Wagen sein volles Drehmoment auf die Straße. Bis auf 140 km/h – mehr lässt der Verkehr am Dienstag nicht zu – beschleunigt unser Fahrzeug konstant rasant hoch – ohne Lücken, ohne Verzögerung. Immer wieder staunen wir lächelnd über den Antrieb. Fahrspaß pur. Dafür sorgen auch die gewohnten VW-Kernkompetenzen wie etwa das hervorragende Fahrwerk. Der ID.3 ist sportlich, agil und wendig.

Der ID.3 in Bildern:

Zur Galerie Agil, wendig und vor allem geräuschlos: Der neue ID.3 macht auf Wolfsburgs Straßen eine sehr gute Figur.

Die Assistenzsysteme sind sowieso auf dem neuesten Stand. Die Verkehrszeichenerkennung warnt mich, wenn mich der Antrieb zum Überschreiten des Tempolimits verführt, und der Lane-Assist hält mich zuverlässig in der Spur – wobei er nicht so ruppig eingreift, wie ich es schon von anderen Modellen gewohnt bin.

Beeindruckt sind wir auch vom Innenraum, vor allem vom Platzangebot. Mit Kompaktklasse hat das nicht mehr viel zu tun. Dadurch, dass die Batterien unter dem Fahrzeug verbaut sind, konnte VW auf maximalen Abstand zwischen den Achsen setzen. Der rund 200 PS starke Heckmotor passt sogar in eine Sporttasche. Für uns Passagiere bedeutet das Komfort. Selbst hinter meinen fast 1,90 Metern kann ein Mitfahrer ganz bequem sitzen. Der Innenraum hat Passatgröße. Und auch im 285 Liter umfassenden Kofferraum ist sogar ein wenig mehr Platz als im neuen Golf.

Das Laden geht schnell und einfach

Bleibt da noch das Thema Reichweite und Laden. Auch hier ist der erste Eindruck positiv. Mit der für unseren ID.3 angekündigte Reichweite von 420 Kilometern scheint VW nicht zuviel versprochen zu haben. Fast vier Stunden sind wir – mit Stopps für Fotos – am Dienstag unterwegs, meist Überland und im Stadtverkehr. Dann fahren wir zum Laden an die E-Mobility-Station am Berliner Ring. Nicht weil wir müssen – davon sind die Batterien mit immer noch fast 75 Prozent weit entfernt.

Das Laden geht einfach. Da wo üblicherweise der Tankdeckel ist, wird auch beim ID.3 angedockt. Einfach Stecker von der Ladesäule anschließen, per „We Charge-Karte“ – dem Ladedienst von Volkswagen – anmelden und los geht es. Im Fahrzeuginneren hält mich das Display auf dem Laufenden. Wir stehen ungefähr zehn Minuten an der Säule. Die Batterien sind jetzt wieder bei 87 Prozent. Das hat einen Grund: Ist der Akkustand hoch, muss wegen der Hitzeentwicklung langsamer geladen werden. Für uns bedeutet das in diesem Fall eine Ladeleistung von 40 kW. Ist der Akku leer, geht es deutlich schneller. Bis zu 100 kW sind mit dem ID.3 möglich.

Von Steffen Schmidt