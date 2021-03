Hannover

2021 bleibt ein äußerst zähes Verhandlungsjahr: Auch die vierte Verhandlungsrunde um einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie ging am Donnerstag ergebnislos zu Ende. Eine Annäherung ist weiter nicht in Sicht. Denn: Die Arbeitgebervertreter stellten den Forderungen der IG Metall erneut kein Gegenangebot entgegen. Eine Fortsetzung oder gar Verschärfung der seit Anfang März laufenden Warnstreiks ist damit wohl sicher.

Die IG Metall zeigte sich von der Haltung der Arbeitgeber zwar nicht überrascht, aber dennoch tief enttäuscht. „Auch wenn die Vorboten aus anderen Tarifgebieten bereits da waren, nämlich dass es auch in dieser Runde kein Angebot geben wird, ist die Haltung der Arbeitgeberseite schlicht inakzeptabel. Es kann nicht angehen, dass auch in der vierten Verhandlungsrunde kein Angebot präsentiert wurde. Dies ist ein Schlag ins Gesicht der hart arbeitenden Beschäftigten“, kommentierte Verhandlungsführer und IG Metall Bezirksleiter Thorsten Gröger nach den Gesprächen.

IG Metall wirft Arbeitgebern Hinhalte-Taktik vor

Zwar habe es durchaus eine Fortsetzung der Gespräche zu den Themen der Zukunftstarifverträge oder der Beschäftigungssicherung gegeben, aber auch hier habe es keine Fortschritte in Richtung gegeben. Gröger rief die Arbeitgeber dazu auf, ihre Hinhalte-Taktik aufzugeben und sich nicht weiter hinter den Folgen der Corona-Krise zu verstecken. „Die fadenscheinigen Argumente der Arbeitgeber sind nicht belastbar. Wirtschaftsseitig findet eine Erholung statt. Es kann nicht sein, dass die Lasten der Pandemie von den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestemmt werden müssen, sie aber nicht von dem Aufschwung profitieren sollen“, sagte Gröger.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die IG Metall fordert für die rund 120 000 Beschäftigten in den drei Tarifgebieten der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eine Entgelterhöhung von vier Prozent, welche situativ auch für Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung eingesetzt werden kann. Darüber hinaus sollen mit Zukunftstarifverträgen betriebliche Lösungen gefunden werden, die Zusagen für Investitionen, Standorte, Beschäftigung und Qualifizierung enthalten. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen bisher konsequent ab.

Warnstreiks werden sich wohl verschärfen

Bereits seit Anfang März kommt es deshalb immer wieder zu Warnstreiks, an denen sich laut Gewerkschaft bisher bereits mehr als 100 000 Beschäftigte aus den Betriebe auf der Fläche und bei Volkswagen, wo die separaten Tarifverhandlungen ebenso festgefahren sind, beteiligt haben. Auch die Gesprächsrunde am Donnerstag in Hannover wurde lautstark per Autokorso begleitet.

Eine Verschärfung des Arbeitskampfes ist nun wahrscheinlich. Der Ton wird jedenfalls rauer. So warf Gröger den Arbeitgebern „Zukunftsverweigerung“ vor und erklärte: „Die Arbeitgeber haben es nun zu verantworten, dass die Situation weiter eskaliert. Die Kolleginnen und Kollegen werden auch in den kommenden Wochen ihrem Unmut mit wachsender Intensität Ausdruck verleihen. Wie lange dies notwendig ist, liegt einzig und alleine bei den Arbeitgebern.“

Von Steffen Schmidt