Tarifverhandlungen: Weshalb die Löhne kaum steigen dürften

Hannover/Wolfsburg

Jetzt wird es ernst in Sachen Tarifverhandlungen in der Fläche: Am Montagnachmittag haben vorgezogene Verhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Tarifgebiet Niedersachsen stattgefunden. Die Arbeitnehmer stellten dabei nun ihre Kernforderungen vor: Es geht um höhere Löhne, aber vor allem um Beschäftigungssicherung und Zukunft im Strukturwandel. In Sachen VW-Haustarif stehen die ersten Verhandlungen Mitte März an. Auch hier gibt es zumindest schon Tendenzen.

Komplizierte wirtschaftliche Gemengelage in der Fläche

Die Verhandlungsziele der IG Metall für die Betriebe in der Fläche „umfassen eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen zur Stärkung der Realeinkommen und Kaufkraft“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Die Forderung nach mehr Lohn dürfte allerdings nicht besonders üppig ausfallen. Dafür ist die Gemengelage zu kompliziert. Die Autoindustrie steht vor dem größten Strukturwandel ihrer Geschichte. „Die Transformation trifft die Betriebe wirtschaftlich höchst unterschiedlich“, erklärt IG-Metall-Bezirkssprecher Sascha Howind. Diejenigen, die bereits Vorkehrungen getroffen hätten, seien in einer wesentlich komfortableren Situation. Doch das seien nicht viele. Eine Umfrage unter Betriebsräten habe ergeben, dass in mehr als der Hälfte der Unternehmen keine „nachvollziehbare Strategie“ für den Umgang mit E-Mobilität und Digitalisierung existiere, so IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger.

Instrumente gegen den Strukturwandel gefordert

Deshalb wird der Fokus der Gewerkschaft in dieser Tarifrunde auf Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung und Bewältigung der Transformation liegen. So fordert die Gewerkschaft, dass Betriebe ohne Zukunftskonzept eine klare Strategie für die Zeit nach dem Verbrenner entwickeln. Eine sogenannte Einlassungspflicht solle Teil künftiger Tarifverträge werden. Alle Beschäftigten sollen zudem Anspruch erhalten auf eine geförderte berufliche Qualifizierung im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes.

Thorsten Gröger, Verhandlungsführer IG Metall, beim Beginn der vorgezogenen Tarifgespräche der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie. Quelle: dpa

Um die Folgen des Strukturwandels auf Arbeitnehmerseite abzumildern, fordern die Verhandlungsführer zudem verbindliche Instrumente, die bei Unterauslastung der Betriebe zum Einsatz kommen. Diese sollen künftig „nicht einseitig zulasten der Beschäftigten gehen, beispielsweise über eine Reduzierung des Arbeitsvolumens ohne Entgeltabsenkung“, heißt es in der Mitteilung. Bereits existierende, bewährte Modelle wie die Altersteilzeit sollen zudem entsprechend der demografischen Entwicklung ausgebaut werden.

Boni für Gewerkschaftsmitglieder

Weitere Forderungen sind ein sogenannter zweckgebundener „Nachhaltigkeitsbonus“ für IG-Metall-Mitglieder – beispielsweise in Form von Tickets für Bus oder Bahn – und tarifvertragliche Regelungen der Arbeitsbedingungen für dual Studierende.

Auffällig an den vorgezogenen Verhandlungen: diese liefen bisher recht harmonisch ab. Beide Seiten scheinen sich dem Ernst der Lage und der komplizierten Situation bewusst und willens zu sein, einen gemeinsamen Weg im Strukturwandel zu finden. „Die erste Runde der vorgezogenen Verhandlungen hat heute in konstruktiver Atmosphäre stattgefunden. Die Arbeitgeber haben zugesichert, auf ihre Mitgliedsfirmen einzuwirken, während der Verhandlungen auf Ankündigung von Standortverlagerungen und betrieblichen Kündigungen zu verzichten“, erklärt Gröger. Was die Verhandlungspunkte angeht, liege jedoch noch „ein gehöriges Stück Arbeit“ vor den Unterhändlern. Weiter geht es mit den Verhandlungen im Bezirk am 13. März.

Auch bei VW werden die Verhandlungen kompliziert

Noch später geht es in Sachen VW-Haustarif los. Hier findet die abschließende Sitzung der Tarifkommission am 19. März statt. Und auch hier zeichnet sich ein komplizierte Lage ab. Denn: Alles, was in Sachen Arbeitsplatzsicherung auf der Fläche gefordert wird, wurde bei Volkswagen bereits erreicht. Mit dem Zukunftspakt und der Roadmap Digitalisierung ist der Konzern gut aufgestellt. Bleibt die Forderung nach mehr Gehalt. Aber: Auch hier kann man sich nicht allzu sehr von der Fläche entfernen und damit in alte Muster zurückfallen, als VW deutlich mehr zahlte als der Rest der Autoindustrie. Eine denkbare Möglichkeit wäre deshalb ein moderater Anstieg des Gehalts, der mit einer Bonuszahlung verknüpft wird. Die Gewerkschaftsvertreter dürften bei ihren Forderungen also kreativ werden müssen.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt