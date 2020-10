Wolfsburg

Die Richtung steht bereits fest: Bei den kommenden Tarifverhandlungen für Volkswagen werden die Arbeitnehmervertreter mehr Geld, mehr freie Zeit und eine Garantie für Ausbildungsplätze fordern. Die IG Metall Niedersachsen hatte diese Forderungen bereits angekündigt. In einer Videokonferenz wurden diese Eckpunkte für die Verhandlungen nun abgestimmt und festgelegt. Demnach heißen die Ziele für die Tarifrunde eine bezifferte Entgeltsteigerung, die Verbesserung der Regelungen zu tariflichen Freistellungszeiten und die Verlängerung des Ausbildungsvertrags mit 1400 Ausbildungsplätzen.

Zu erwarten sind komplizierte Verhandlungen. Die wirtschaftlichen Rahmendaten in der Metall- und Elektroindustrie unterliegen aktuell starken Schwankungen, „aber es gibt deutliche Zeichen für eine Erholung“, so IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger.

Bernd Osterloh : „Wir stehen vor einer herausfordernden Tarifrunde “

Die Forderungen in dieser Tarifrunde durchzusetzen, werde nicht einfach werden, ergänzt der VW-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh. „Wir stehen vor einer herausfordernden Tarifrunde, wie man in der Metallindustrie sieht. Die Coronakrise hat auch bei VW tiefe Spuren hinterlassen. Gleichzeitig ist aber richtig, dass die Entgelte der Kolleginnen und Kollegen zuletzt im Mai 2018 erhöht worden sind – also vor zweieinhalb Jahren. Seitdem hat die Inflation mehr als drei Prozent unserer Löhne und Gehälter aufgefressen, und mit dem Ende der Mehrwertsteuersenkung wird noch mehr weg sein. Darum ist völlig klar, dass wir als IG Metall mit einer Forderung auf spürbare Entgelterhöhungen in die Verhandlungen gehen werden“, betonte Osterloh.

Als weitere Schwerpunkte nannte er die Sicherung der Arbeitsplätze und Verbesserungen beim Thema Umwandlung der tariflichen Zusatzvergütung in zusätzliche freie Tage. Die Regelung ist beiden Beschäftigten äußerst beliebt, aber bisher nur einem Teil der Mitarbeiter zugänglich. Der Kreis der möglichen Nutznießer soll möglichst erweitert werden. „Wir werden unsere berechtigten Forderungen aber nur durchsetzen können, wenn die Belegschaft auch dafür zu kämpfen bereit ist“, schwört Osterloh die Beschäftigten ein.

Am 17. November beschließt die Tarifkommission den Forderungkatalog

Die Höhe der Entgeltforderung wird sich übrigens am 17. November entscheiden. Dann beschließt die Tarifkommissionen der Metall- und Elektroindustrie zeitgleich mit Volkswagen den Forderungskatalog.

Das Fläche und VW in diesem Jahr zeitgleich verhandelt werden, stärkt die Position der Arbeitnehmer. Die VW-Beschäftigten haben jedoch einen entscheidenden Vorteil: Während es in der übrigen Industrie vor allem auch um die Beschäftigungssicherung in Zeiten der Transformation gehen wird – im Gespräch ist unter anderem die Einführung der Vier-Tage-Woche -, sind diese Fragen bei Volkswagen durch den Zukunftspakt und die Roadmap digitale Transformation bereits geklärt.

