Wolfsburg

​Der Tarifärger bei der VW-Tochter Autovision hält an: Auch die zweite Verhandlungsrunde zwischen IG Metall und Arbeitgeberseite endete in Wolfsburg in dieser Woche ergebnislos. Die Frustration bei der IG Metall wächst, der Ton wird rauer. „Für die rund 3 200 Leiharbeitsbeschäftigten ist dies ein Schlag ins Gesicht. Die Arbeitgeberseite verweigert sich substanziellen Lösungen und zementiert ihre Blockadehaltung!“, erklärte etwa der Verhandlungsführer der IG Metall, Thilo Reusch.

Das Angebot, dass die Verhandlungsführer vorgelegt habe, sei „den Namen nicht wert“, so Reusch weiter. In der Tat liegen die beiden Seiten bei ihren Vorstellungen meilenweit auseinander. Das Arbeitgeber-Angebot umfasst zunächst eine Nullrunde für 22 Monate ab dem 1. August 2020. Ab 1. Juni 2022 soll es dann eine Entgelterhöhung von 2,3 Prozent geben und das bei einer Laufzeit von insgesamt 31 Monaten bis zum 28. Februar 2023.

Lesen Sie auch:

Deutlich zu wenig, meint die Gewerkschaft. Andere Arbeitgeber in der Branche hätten sich bereits auf eine Lohnerhöhung von bis zu 9 Prozent geeinigt. Zudem lehne die Autovision auch die Forderung nach Urlaubs- und Weihnachtsgeld, die in der Branche mittlerweile Usus ist, weiter ab. Einen geforderten Corona-Bonus analog zu dem bei Volkswagen vereinbarten, wolle die Autovision ebenfalls nicht zahlen. „Und das obwohl sie dieselbe Arbeit machen“, ist Reusch verärgert. Es könne nicht sein, dass die Autovision zum Schlusslicht der deutschen Zeitarbeitsbranche mutiere.

Die Gewerkschaft hat die Verhandlungen deshalb vorerst abgebrochen, ein neuer Termin ist noch nicht vereinbart.

Von Steffen Schmidt