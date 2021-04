Wolfsburg

Nach der Einigung auf einen neuen Tarifvertrag bei Volkswagen gibt es jetzt auch bei der Tochtergesellschaft Volkswagen Group Services grünes Licht. In der Nacht zu Dienstag vereinbarten das Unternehmen und die IG Metall einen neuen Haustarifvertrag. Mittlerweile hat auch die Tarifkommission der Arbeitnehmer dem Ergebnis zugestimmt.

„Das ist ein starker Abschluss in schwierigen Zeiten“, kommentierte IG-Metall-Verhandlungsführer Thilo Reusch am Dienstag im Gespräch mit der WAZ. Das Ziel, das Ergebnis bei Volkswagen auf die Tochter zu übertragen, habe man erreicht. So dürfen sich die Beschäftigten der Group Services ab dem 1. Januar 2022 auf eine Entgelterhöhung in Höhe von 2,3 Prozent freuen. Bereits im Juni wird ihnen zudem der Corona-Bonus in Höhe von 1000 Euro ausgezahlt.

Verbesserungen auch bei den Zuschlägen

Ebenfalls vereinbart: Ein einmaliger Baustein von 150 Euro für die Altersvorsorge sowie eine Verbesserung bei den Freistellungstagen. Künftig ist es somit jedem Beschäftigten erlaubt, einen Teil seiner tariflichen Zusatzvergütung in drei freie Tage umzuwandeln. Der individuelle Leistungsbonus wurde analog zu der Regelung bei VW ebenfalls verändert. Künftig bekommen alle Beschäftigten aus den Bereichen Fertigung und Engineering/IT eine monatliche Bonuszahlung von 19 Prozent des Entgeltes. Bisher waren im Durchschnitt 13 Prozent vereinbart gewesen, was zu variablen Auszahlungen führte. Für die Beschäftigten aus den anderen Bereichen wurde eine Erhöhung der zweimal jährlichen Sonderzahlungen von 15 auf 24 Prozent eines Monatsgehaltes durchgesetzt. Und sollte jemand zuvor einen höheren Bonus gehabt haben, der über den neu vereinbarten Werten lag, gilt ein Besitzstand.

Tarifvertrag: Das sind die Eckpunkte – Entgelterhöhung von 2,3 Prozent ab 2022– Corona-Bonus von 1000 Euro im Juni– einmalige Zahlung von 150 Euro für die Altersvorsorge– Wandlungsoption der tariflichen Zusatzvergütung in drei freie Tage– Umstellung und Erhöhung des Leistungsbonus– Zuschlag für Nachtschicht schon ab 22 Uhr– Sonntagszuschlag für Beschäftigte im Bereich Event/Systemgastronomie

Verbesserungen gibt es auch bei den Zuschlägen. Bisher wurde der Zuschlag für die Nachtschicht erst ab 23 Uhr ausgezahlt, jetzt bereits ab 22 Uhr. Zudem wurde jetzt endlich auch im Bereich Event/Systemgastronomie ein Sonntagszuschlag von 50 Prozent neu eingeführt.

Die Rückmeldungen aus der Belegschaft seien bisher durchweg positiv, berichtete Thilo Reusch. Für das gute Ergebnis habe man aber mit Warnstreiks auch hart gekämpft. „Wir hätten auch noch eine Schippe drauflegen können im Arbeitskampf, das haben wir bei den Verhandlungen auch klar kommuniziert“, so der Verhandlungsführer.

Autovision macht der IG Metall weiter Sorgen

Reusch hofft nun, dass der Abschluss auch ein Signal für die noch anhaltenden Tarifverhandlungen bei der VW-Tochter Sitech, der Tarifgemeinschaft aus Autostadt, WOB AG und den Kernbelegschaften der Autovision sowie der Group Services sowie für den Haustarifvertrag für die Leiharbeiter der Autovision ist. In die beiden erst genannten Verhandlungen gehe er mit einem „guten Gefühl“.

Für den Leiharbeiter-Tarifvertrag bei der Autovision gilt das hingegen nicht. „Das bleibt unser Sorgenkind“, betonte Reusch. Das Unternehmen verweigere sich komplett den Vorschlägen der IG Metall – und damit auch den Fortschritten, die in der Branche bereits auf der Fläche gemacht wurden. So wurde dort eine Lohnerhöhung von 9 Prozent vereinbart. Die Autovision bietet dagegen nach 22 Nullmonaten nur 2,3 Prozent an. „Damit würden die Zeitarbeiter bei der Autovision hinter die Fläche zurückfallen“, ist Reusch verärgert. Auch Weihnachts- und Urlaubsgeld, wie es auf der Fläche üblich ist, will die Autovision nicht zahlen.

Die Begründung der Arbeitgeberseite ist für Reusch fadenscheinig. Diese argumentiert, dass die Beschäftigten durch die Aufschläge, die VW ihnen zahlt, am Ende doch besser dastehen, als die meisten Zeitarbeiter auf der Fläche. „Doch wir verhandeln hier über den Basisvertrag und deswegen muss dieser auch als Vergleich gelten“, stellt Reusch klar. Denn längst nicht mehr alle Mitarbeiter der Autovision würden auch bei VW eingesetzt werden, geschweige denn wie früher dort dann für längere Zeit tätig sein oder gar übernommen werden. „Die Autovision ist nicht mehr die Brücke ins Werk“, betont er. Das müsse sich nun auch im Tarifvertrag niederschlagen.

Von Steffen Schmidt