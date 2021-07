TE-Neubau bei VW: Betriebsrat Scarpino freut sich über „ganz großen Wurf“

Sandkamp

Volkswagen will für 800 Millionen Euro in der Nähe des Tor Sandkamp den „Campus Sandkamp“ bauen – einen Neubaukomplex für die Technische Entwicklung (TE). Der Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino feiert diese Ankündigung als „ganz großen Wurf für die TE“. Auch Francescantonio Garippo freut sich als Betriebsrat über „die immense Investition in die Sicherung der Arbeitsplätze in Wolfsburg“ – äußert in seiner Funktion als Ortsbürgermeister von Sandkamp und Kästorf aber Unbehagen: „Ich hoffe, dass sich dadurch die Verkehrsprobleme in Sandkamp nicht noch weiter verschärfen.“

Der Neubau soll auf der CKD-Fläche entstehen

Nach WAZ-Informationen soll der riesige Neubau nordwestlich der Wache Sandkamp entstehen – auf der Fläche des heutigen VW Tor CKD. Dort stehen eine Halle und sogenanntes „Leergut“. Zudem befindet sich dort ein großer Parkplatz. Das Gelände liegt südlich der Eisenbahnschienen. Nähere Informationen will Volkswagen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Gerardo Scarpino: Neubau schafft Zukunftssicherheit und Beschäftigungssicherheit. Quelle: Matthias Leitzke

Gerardo Scarpino freut sich im Namen aller Beschäftigten über die guten Nachrichten: „Bei der geplanten Investitionssumme handelt es sich um eine Größenordnung, mit der ansonsten ganze VW-Werke neu entstehen. Für die TE in Wolfsburg und den Standort insgesamt ermöglicht das in erheblichem Maße Zukunftssicherheit und Beschäftigungssicherung.“ Die Technische Entwicklung von Volkswagen habe eine „überragende Bedeutung für die weltweiten Regionen und Marken – und trägt auch eine entsprechende Verantwortung.“

Details wollen Management und Betriebsrat später mitteilen

Als Beispiel nennt er die Baukästen-Plattformen MEB und MQB, die 80 Prozent des Fahrzeugvolumens im Konzern ausmachen würden. Scarpino betont: „Mit dem Campus Sandkamp investieren wir nun in die künftige Leistungsfähigkeit der TE.“ Genauere Details gebe es später, denn: „Unternehmen und Arbeitnehmervertretung arbeiten an einem gemeinsamen Kommunikationsplan, teilte ein Sprecher des Betriebsrates mit. In den kommenden Monaten werde ausführlich über die Kanäle der internen Kommunikation berichtet.

Francescantonio Garippo: Verkehrsprobleme, die entstehen könnten, sollen vor dem Neubau gelöst werden. Quelle: privat

Darauf ist Francescantonio Garippo schon jetzt gespannt, denn: „Diese Investition sichert Arbeitsplätze und den Standort Wolfsburg – und zwar langfristig.“ Niemand gebe 800 Millionen Euro aus, ohne eine langfristige Planung zu haben. Das freue ihn „als dienstältesten Betriebsrat bei Volkswagen in Wolfsburg“ natürlich.

Der Ortsbürgermeister möchte politisch „mitgenommen“ werden

Aber als Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp möchte er von Volkswagen „mitgenommen“ werden: „Wir haben jetzt schon große Verkehrsprobleme in Sandkamp.“ Man müsse verhindern, dass diese Probleme durch den Neubau und seine Auswirkungen noch schlimmer würden: „Gibt es mehr Verkehr durch mehr Beschäftigte in Sandkamp? Oder verschiebt sich der Verkehr nur?“

Diese Fragen müssten schnell geklärt werden. Beim alten Prinzip „ erst bauen, dann eine Lösung suchen“ mache er jedenfalls nicht mit. Sein Ziel: „Alle Sandkämper sollen sich auf den Neubau freuen können.“

Von Carsten Bischof