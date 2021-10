Hamburg

Moderne Fahrzeuge sind mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die das Autofahren deutlich sicherer und komfortabler machen sollen. Aber können die dadurch erhobenen Daten auch noch anderweitig genutzt werden? Einen klares „Ja“ auf diese Frage liefert jetzt eine Studie des Software-Entwicklers Cariad, auch eine Volkswagen-Tochter von NIRA Dynamics, welche in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg durchgeführt wurde.

„Anonymisierte Sensordaten aus unseren Konzernfahrzeugen haben das Potenzial, enorme Mehrwerte für Städte, Kommunen und Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, vor allem im Bereich der Verkehrssicherheit und Straßenverwaltung“, so Lisa Åbom, CEO von NIRA Dynamics AB, das gemeinsam mit Cariad an Mobilitätslösungen arbeitet.

Daten könnten beim Winterdienst helfen

So könnten die Sensordaten in Zukunft beispielsweise Städten helfen, ihren Winterdienst schneller und effizienter zu koordinieren: Vom Fahrzeug registrierte und zur Verfügung gestellte Informationen zu Außentemperatur und Haftung der Reifen können genutzt werden, um Streuwagen gezielt dorthin zu schicken, wo die Straßen besonders glatt sind und die Verkehrssicherheit gefährdet ist.

Der Straßenreibwert dient dabei zur Abschätzung der Straßenglätte für den Winterdienst und wird auf einer Skala von „sehr glatt“ bis „sehr gute Haftung des Reifens“ angegeben. Erkenntnisse aus der bereits bestehenden Zusammenarbeit von NIRA Dynamics mit Schweden und den Niederlanden zeigen, dass so zum Beispiel bis zu einem Drittel Streusalz eingespart werden kann.

Dienten als Datenbasis: ID.4-Taxis in Hamburg. Quelle: Volkswagen

Ein weiteres Beispiel ist die gezielte Erfassung von Straßenschäden. Dank der gelieferten Fahrzeugdaten, die das aktuelle Lagebild zur Straßensituation beinahe in Echtzeit abbilden und ergänzen, können Straßenschäden durch Abweichungen vom Sollzustand zeitnah erkannt, bewertet und rasch beseitigt werden. Der Straßenzustand wird dabei auch hier durch verschiedene Stufen von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ beschrieben.

Volkswagen bieten sich neue Geschäftsmodelle

Als Datenbasis nutzten die Projektpartner in Hamburg ausgewählte und besonders gekennzeichnete Taxis sowie Versuchsfahrzeuge von Volkswagen, die insgesamt über 35 000 Testkilometer im Stadtgebiet Hamburg zurücklegten. Die Sensordaten wurden datenschutzkonform auf der vom Hamburger Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung betriebenen Urban Data Platform Hamburg bereitgestellt und mit weiteren Daten aus den verschiedenen Bereichen der Stadt zusammengeführt

„Je mehr Fahrzeuge mit Sensortechnik durch die Stadt fahren, desto größer und qualitativ besser ist unsere Live-Datenbasis. Und diese hilft uns dann wiederum, Zustandsveränderungen der Straßen über die Zeit schneller zu erkennen, bei Verschlechterungen rasch zu reagieren und diese zu beheben“, erklärt Jens Burmann, Projektleiter bei der Hansestadt Hamburg.

Für Volkswagen wiederum ergeben sich so neue, datenbasierte Geschäftsmodelle. Bis 2030 plant Cariad bis zu 40 Millionen Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns mit der Cloud zu vernetzen. Bereits heute bietet NIRA Dynamics Daten aus Serienfahrzeugen in ganz Europa für die öffentliche Verwaltung an. Das Softwareunternehmen ist zudem bereits mit weiteren deutschen sowie europäischen Städten im Gespräch, um den Mehrwert dieser Daten noch mehr Kommunen zur Verfügung zu stellen.

Von Steffen Schmidt