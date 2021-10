Studenten berichten: So läuft die Lehre an der „42 Wolfsburg“

Wolfsburg

„Ping, Pong“ – die typischen Geräusche eines Tischtennisspiel hallen aus der oberen Etage nach unten, dort sitzen zwei Studenten vor einer der Spielkonsolen und gönnen sich eine Pause vom Lernalltag, in einer kleinen Küche wird bei Tee und Kaffee geplaudert. Schon daran ist zu erkennen: Um eine normale Schule oder Universität handelt es sich bei der „42 Wolfsburg“ nicht. Denn genau so erfrischend unkonventionell wie die Einrichtung ist auch das Konzept der Software-Schmiede: Kein Zugangsvoraussetzungen in Form von Zeugnissen, kein Diplom, aber vor allem: Kein Lehrer, kein Vorlesungsplan sondern stattdessen „Peer-Learning“ mit reichlich Freiheiten aber damit auch ebenso viel Selbstverantwortung.

Aber wie funktioniert dieser radikale pädagogische Ansatz in der Praxis? Die ersten 150 Studierenden des Premierenjahrgangs haben nun gut ein halbes Jahr Lernen an der „42 Wolfsburg“ hinter sich. Ein großer Teil der sowohl alterstechnisch als auch was die Nationalitäten angeht bunt gemischten Truppe ist aufgrund der komplizierten Corona-Zeit physisch in Wolfsburg noch nicht angekommen, ein harter Kern haucht der Markthalle aber doch schon täglich Leben ein.

Mehr Start-Up als Schule

Zu ihnen gehören auch Tim Gerdes (27), den es aus Emden nach Wolfsburg verschlagen hat, und Julien Bartkowski (29), aus dem Landkreis Gifhorn. Aus ihrer Sicht ist der Erfolg des Projekt „42 Wolfsburg“ quasi vorprogrammiert. Die Atmosphäre, das Umfeld sei mehr mit der eines ultramodernen Tech-Startups zu vergleichen, als mit einer Schule oder Universität, sagt Bartkowski. „Es fühlt sich an, als würde man zusammen mit Freunden ein gemeinsames Ziel verfolgen“, beschreibt Gerdes.

Lernpausen gefällig? In der "42 Wolfsburg" stehen Spielkonsolen oder auch eine Tischtennisplatte bereit, Quelle: Steffen Schmidt

Beide haben durchaus Vergleichsmöglichkeiten, die „42 Wolfsburg“ ist nicht ihre erste Station. Gleichzeitig stehen sie exemplarisch für zwei ganz unterschiedliche Wege an die Programmierschule. Gerdes etwa brachte sich das Programmieren von Apps nach der Schule selbst bei. Mehrere Start-up-Ideen zerschlugen sich leider. Während eines Aushilfsjobs bei Volkswagen wurde ihm die „42 Wolfsburg“ nahegelegt. Für ihn die optimale Entscheidung. „Das freie Konzept und die Tatsache, dass ich mich nicht auf ein Gebiet festlegen muss, begeistert mich“, sagt er.

Ebenso wie die Gamifizierung des Lehrplans. 23 sogenannte Level gilt es für die Absolventen zu erreichen. Über verschiedenste Projekte erlangen die Studenten sogenannte „XP-Points“ durch sie in den Leveln aufsteigen – Gamer oder auch Rollenspieler kennen das Konzept. „Das sorgt für zusätzliche Motivation“, sagt Gerdes.

Keine trockenen Vorlesungen

Bartkowski hat bereits eine Ausbildung beim Autobauer und ein Maschinenbaus-Studium hinter sich, saß bei VW als Ingenieur fest im Sattel. In seinem Studium kam er mit dem Programmieren in Kontakt, erkannte seine Leidenschaft dafür. Doch ein traditionelles Masterstudium auf diesem Gebiet war mit seinem Abschluss nicht möglich. Dann kam die „42 Wolfsburg“: Die Ausbildung dort absolviert er nun in als Weiterbildung in Teilzeit, den Rest der Zeit arbeitet er weiter bei VW. „Durch das extreme Learning-by-doing hier, bleibt viel mehr hängen, als beim traditionellen Vorlesungssystem“, lobt er die Schule.

Noch tummeln sich nur wenige Studenten an den Rechnern. Quelle: Steffen Schmidt

Genau die Abwesenheit der Lehrer ist es auch, die dafür sorgt, dass Zusammenarbeit und Teamwork an der Schule eine riesige Rolle einnehmen. Schon beim Auswahlverfahren, den vierwöchigen „Piscines“, sind die Bewerber dazu angehalten, sich gegenseitig zu helfen. Das soziale Verhalten fließt deshalb mit in die Auswahlentscheidung ein. Das macht sich bezahlt. „Man findet hier eigentlich immer jemanden, der einem weiterhelfen kann. Man kommt super schnell mit den Leuten in Kontakt“, freut sich Bartkowski.

Studenten bewerten ihre Kommilitonen

Es ist eben die gemeinsame Lernerfahrung, die im Vordergrund steht. Auf die Spitze getrieben wird dieser Ansatz beim Bewertungssystem. Denn wer für sein Projekt wieviel Punkte bekommt, das haben zu einem großen Teil die Studenten selbst in der Hand. „Man wird von drei Kommilitonen in einem persönlichen Gespräch bewertet“, erklärt Gerdes. Und auch die Leistung der Bewerter selbst wird wiederum durch den Prüfling evaluiert. „Durch diesen Perspektivwechsel lernt man noch mehr dazu“, ist Gerdes überzeugt.

Sorgen darum, dass es an der „42 Wolfsburg“ kein herkömmliches Diplom zu erlangen gibt, machen sich die beiden deswegen nicht. Für sie steht fest: Mit den spezifischen Skills, die sie sich hier aneignen, sind sie gerade für die Arbeitswelt der Zukunft bestens gerüstet.

Von Steffen Schmidt