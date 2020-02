Streik bei Schnellecke: Mitarbeiter fordern mehr Gehalt und Anerkennung

Fallersleben

Es war saukalt am Dienstagmorgen an der Hafenstraße in Fallersleben. Trotzdem folgten ab 6 Uhr rund 40 Mitarbeiter von Schnellecke Verpackungslogistik dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi und beteiligten sich am Warnstreik. Was sie freute: Viele vorbeifahrende LKW- und Busfahrer zeigten ihre Solidarität durch lautes Hupen und erhobenem Daumen.

Warnstreik erst der Anfang

„Dieser Warnstreik heute ist ja erst der Anfang“, sagte Rene Kissau, Betriebsrats-Chef von Schnellecke in Braunschweig und Mitglied der Verhandlungskommission. Denn: Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln gerade über einen neuen Tarifvertrag für das Logistikgewerbe – Verdi fordert eine Gehaltserhöhung von 6,5 Prozent (mindestens 150 Euro), die Arbeitgeber haben laut Kissau aktuell 3,5 Prozent angeboten, verteilt auf zwei Jahre.

„Für uns ist dieses Angebot ein Arschtritt“, schimpfte Jeannette Grothe, Betriebsratsvorsitzende von Schnellecke Verpackungslogistik in Fallersleben. „Wir fühlen uns mittlerweile als Menschen zweiter Klasse. Uns fehlt jegliche Wertschätzung.“ Auch Rene Kissau betonte: „Hier ist jahrelang nichts erhöht worden, dabei steigen überall die Preise. Wir haben in unserem Gewerbe also etwas nachzuholen.“

Ungewisse Zukunft

Zumal die Zukunft der Logistik nicht gerade rosig aussehe. Beispiel Berufskraftfahrer: „Aktuell beträgt das Durchschnittsalter 54,5 Jahre“, so Kissau. „Deutschlandweit fehlen aktuell schon jetzt 80 000 Fahrer.“ Die aktuellen Gehaltstarife werden seiner Meinung nach nicht gerade für einen Ansturm in diesem Bereich sorgen. Ähnliche Probleme kämen auf Busunternehmen zu. Auch dort herrsche Fahrermangel.

Busfahrer sind solidarisch

Eine Tatsache, die WVG-Chef Timo Kaupert kürzlich bestätigte: Man müsse den Fahrplan reduzieren, sagte er beispielsweise im Ortsrat Neuhaus/Reislingen, weil er nur eine begrenzte Zahl von Fahrern zur Verfügung habe. Kein Wunder, dass auch viele Busfahrer den Streikenden aufmunternd zuhupten.

„Wir können auch ganz anders“

Für die Streikenden ein schönes Gefühl: „Solidarität für unser Anliegen“, freute sich Schnellecke-Betriebsrätin Jeannette Groth. Jetzt warte man ab, was die dritte Verhandlungsrunde von Gewerkschaft und Arbeitgebern ergebe. „Sollte es wieder nichts geben“, sagt Rene Kissau, „können wir auch ganz anders. Und zwar schon in der kommenden Woche.“

Von Carsten Bischof