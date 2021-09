Stolze Marke, stolze Fans: Skoda-Oldtimer-Treffen in der Autostadt

Wolfsburg

Eine Reise durch die Geschichte der 126-Jahre alten Traditionsmarke Skoda bot sich den Besuchern am Samstag in der Autostadt. Über 50 wunderschöne Oldtimer der tschechischen Volkswagen-Tochter zogen die Blicke der Autostadt-Besucher auf dem Piazza-Vorplatz auf sich. Organisiert hatte das automobile Schaulaufen die Skoda Oldtimer-IG Deutschland.

Beim Anblick der vielen Schmuckstücke ging auch Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus das Herz auf. „Ich freue mich riesig, heute Skoda hierzuhaben und ich bin stolz darauf, dass diese Marke zum Volkswagen-Konzern gehört“, sagte Maus zur Begrüßung.

Stolz – darum dreht sich viel bei der tschechischen Traditionsmarke und ihren Fans. Die Liebe zu ihren Oldtimern war den Teilnehmern der Parade nicht nur anzumerken, sondern ihren auf Hochglanz polierten Wagen auch abzulesen.

Ein Chauffeurswagen aus den 30er-Jahren

So auch Peter Sudeck. Der Flechtorfer war mit einem ganz besonderen Modell in die Autostadt gekommen: Einem Skoda 645 aus dem Jahr 1931 – ein Wagen mit Ausmaßen ähnlich einer Schrankwand und einem Look, als wäre er direkt einem Historienfilm entsprungen. Die Größe hat einen praktischen Grund. „Das Fahrzeug wurde zu seiner Zeit als Chauffeurswagen für die Upper Class in Prag, Paris und Co. benutzt“, erklärte Sudeck. Eine Abtrennscheib im Fond zeugt noch heute von diesem Zweck.

Das Modell ist nicht der einzige Skoda in Sudecks Fuhrpark: Vier Vorkriegs- und vier Nachkriegsmodelle befinden sich in seinem Besitz. Die Liebe zur Marke kommt nicht von ungefähr. „Ich habe 7 Jahre lang bei Skoda als Leiter der Qualitätssicherung gearbeitet. Ich war begeistert von der reichen Geschichte und unheimlich stolz auf die Marke“, erklärt Sudeck.

Die Traditionspflege – und damit das Herrichten und Erhalten von Skoda-Oldtimern – hat er sich seither zum Hobby gemacht. Dabei scheut er keine Mühen. Seinem Skoda 645 etwa rettete er vor einem traurigen Schicksal. „Als ich ihn kaufte, hatte der Besitzer das Heck hinter der B-Säule abgetrennt und wollte einen Pickup aus ihm machen“, erinnert sich Sudeck. Gott sei Dank schritt er ein!

Liebe ist auch durch schweren Unfall nicht zu bremsen

Wie weit die Liebe der Skoda-Fans geht, dafür sind auch Marianne und Heinz Heindorf, Elke und Gerhard Porth sowie Stephan Spandau und Giesela Büchner beste Beispiele. Alle drei Paare fahren Skodas aus den 30er Jahren – einer schöner als der andere. Mit ihren Schätzen treffen sie sich regelmäßig, um an Ausfahrten teilzunehmen. Für die Zusammenkunft in der Autostadt haben sie sich sogar extra in die Mode der 30er-Jahre geworfen, um die Zeitreise komplett zu machen.

Zeitreise: Marianne und Heinz Heindorf (links) und Gerhard und Elke Porth mit ihren Skodas aus den 30ern und in stilechter, passender Mode. Quelle: Boris Baschin

Dabei kommt es einen kleinen Wunder gleich, dass Heinz und Marianne Heindorf überhaupt noch mit ihrem Skoda Rapid aus dem Jahr 1934 vorfahren können. Vor einigen Jahren hatten sie bei einem Treffen in Frankreich einen schrecklichen Unfall. „Das Fahrzeug geriet in Brand, wir kamen grade noch raus“, erinnert sich Marianne. Der Schock ist ihr dabei noch immer anzumerken. Heinz zeigt Fotos von dem Auto nach dem Unfall, es sieht dramatisch aus.

Die Lust an ihrem Oldie lassen sie sich davon nicht verderben. Zum zweiten Mal restaurieren ihn die Heindorfs. Heute strahlt der Skoda wieder im Originalzustand. Dazu gehört auch ein ganz besonderes Gimmick. Statt Blinkern, verfügt der Rapid über „Winker“: Zum Zeichen des Abbiegens, klappt ein kleines Schild aus.

Mit dem Skoda auf das Erdbeerfeld

Der Skoda S100 ist da technisch freilich schon wesentlich weiter. Das 1975 gebaute Modell besitzt nicht mehr ganz die Anmut der Vorkriegs- oder frühen Nachkriegsmodell, ist aber dennoch ein Hingucker. Besonders für seine Besitzer Stefan und Cornelia Wendenburg aus Isenbüttel. Denn an dem Fahrzeug, das nicht mal 70 000 Kilometer runter hat, ist alles Original.

Schon immer im Familienbesitz; Cornelia und Stefan Wendenburg mit ihrem Skoda S100. Quelle: Boris Baschin

„Das Auto befindet ich von Anfang an in unserem Familienbesitz“, berichtet Stefan Wendenburg, der die Teilnahem am Treffen bei der WAZ-Verlosung gewonnen hat. Gefahren wird es nur noch bei besonderen Anläsen und gutem Wetter – aber mit Genuss. „Der tolle Geruch und dieses Geräusch, wenn die Türen ins Schloss fallen – das ist mit Autos von heute nicht zu vergleichen“, schwärmt Cornelia.

Für Stefan sind es vor allem Erinnerungen, die die Liebe zu seinem Skoda ausmachen. Schon mit seinen Großeltern sei er als kleiner Steppke mit dem Wagen raus auf das Erdbeerfeld gefahren. „Wenn ich in dem Fahrzeug sitze, sehe ich mich als Junge mit den frischen Erdbeeren auf dem Rücksitz“, erzählt er und strahlt dabei mit seinem Skoda um die Wette.

Von Steffen Schmidt