Steht VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh vor Wechsel zu Traton?

Wolfsburg

Bahnt sich da das Ende einer Ära an? VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh steht angeblich vor einem Wechsel zur VW-Tochter Traton. Dort soll er den schon länger vakanten Posten des Personalchefs übernehmen. In diesem Fall würde Osterloh sowohl als Vorsitzender des Konzernbetriebsrates, als auch als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrats des Autobauers ausscheiden. Weder Volkswagen noch der Betriebsrat bestätigten diese Informationen am Donnerstag – dementierten sie aber auch nicht.

Über den möglichen Wechsel Osterlohs hatten am Donnerstagnachmittag zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Beide berufen sich in ihren Darstellungen auf Insiderinformationen. Demnach sei Osterloh der Posten des Traton-Personalchefs angeboten worden. Zudem würde der VW-Aufsichtsrat demnächst über einen wichtige personelle Veränderung auf der Arbeitnehmerseite beraten, heißt es.

Daniela Cavallo gilt als Nachfolgerin

Osterloh hatte vor Jahren schon einmal das Angebot, als Personalvorstand von Volkswagen auf die Arbeitgeberseite zu wechseln, lehnte damals jedoch ab. Den Posten bekam schließlich Gunnar Kilian – enger Vertrauter und ehemaliger Angestellter Osterlohs. Brisant: Kilian ist jetzt nicht nur Personalchef, sondern im Konzernvorstand auch für Traton zuständig.

Daniela Cavallo. Quelle: red

Bernd Osterloh sitzt seit 2005 im Aufsichtsrat des Konzerns. Damals hatte er nach dem Skandal um seinen Vorgänger Klaus Volkert den Vorsitz des Betriebsrates übernehmen. Der 64-Jährige ist einer der mächtigsten und einflussreichsten Arbeitnehmervertreter in Deutschland und gilt einigen sogar als „heimlicher Herrscher“ bei Volkswagen. Osterloh, der um offene Worte nie verlegen ist, gilt als Kritiker von Konzernchef Herbert Diess, das Verhältnis zwischen den beiden als angespannt. Im letzten Jahr führte das zu einem mehr oder minder offenen Machtkampf, der Diess beinahe den Job gekostet hätte.

Als potentielle Nachfolgerin im Aufsichtsrat und an der Spitze des Betriebsrates gilt Osterlohs Stellvertreterin Daniela Cavallo. Die Deutsch-Italienerin sitzt seit 2002 im Betriebsrat und wurde von Osterloh in den letzten Jahren bereits als Nachfolgerin aufgebaut. Im Frühjahr 2022 stehen dann bei VW die wichtigen Wahlen, bei denen der Betriebsrat und die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat neu bestimmt werden.

Von Steffen Schmidt