Statt Werksführungen: VW gibt Besuchern exklusive Einblicke per Film

Wolfsburg

180 000 Besucher jährlich nehmen normalerweise an den Führungen durch das Wolfsburger Volkswagen-Werk teil. Aufgrund von Corona mussten die Rundfahrten durch die weltgrößte Autofabrik in diesem Jahr größtenteils ausfallen. Das wollten die Besucherdienste allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Ab sofort gibt es die exklusiven Einblicke in die Fertigung auch coronakonform per Film in der Autostadt.

Die 40-minütige Vorführung findet montags bis freitags im Themenkino der KonzernWelt statt

In der neuen Attraktion „Faszination Produktion" vermitteln erfahrene Tourbegleiter der Besucherdienste den Gästen der Autostadt viel Wissenswertes über den Volkswagen-Konzern und den Standort Wolfsburg. Außerdem präsentieren sie in einer live moderierten Filmvorführung die vier großen Produktionsbereiche des Werkes Wolfsburg. Die 40-minütige Vorführung findet montags bis freitags im Themenkino der KonzernWelt statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, interessierte Gäste erhalten ihre Tickets an den Kassen auf der Piazza und über den Ticketshop der Autostadt.

Bei „Faszination Produktion", dem Kooperationsprojekt der Autostadt mit den VW-Besucherdiensten, erwarten Besucher spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um den Volkswagen-Konzern, seine Marken, Modelle und Mitarbeiter. Exklusive Filmsequenzen gewähren zudem teils noch nie dagewesene Einblicke in die vier großen Produktionsbereiche Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Montage.

Wie wird aus dem Blech ein Auto ?

Gäste erfahren unter anderem, wie das angelieferte Stahlblech im Presswerk zu Karosserieteilen verarbeitet wird und wie Roboter anschließend diese Einzelteile zu einer Rohkarosserie verschweißen. Außerdem lernen sie, wie viele unterschiedliche Schichten die Golf-Karosserie in der größten Lackiererei weltweit erhält. Und in der Montage begleiten sie die handgeführten und vollautomatischen Arbeitsschritte, bis das fertige Fahrzeug zum ersten Mal aus eigener Kraft vom Band fährt.

Damit erfahre die Gäste teilweise sogar mehr, als das bei den Touren durch das Werk der Fall ist. „Spannende Vorgänge, wie die Warmumformung im Presswerk, konnten wir den Gästen auf den Touren nur aus der Ferne erklären. Und die besonders staubgeschützten Bereiche der Lackiererei blieben stets unerreichbar für unsere Gäste. Mit ‚Faszination Produktion' ermöglichen wir den Autostadtbesuchern und Fahrzeugabholern noch nie dagewesene, intensive Einblicke in die Welt der Fahrzeugfertigung in Wolfsburg“, freut sich Giuseppe Lazarra, Leiter der Volkswagen Guest Relations. „Dennoch kann und soll das neue Angebot die traditionellen Führungen nicht ersetzen. Der Geruch, der Lärm, die Vibrationen – das bleibt natürlich ein einmaliges Erlebnis für alle Sinne.“

Moderatoren gehen gerne auf die Fragen der Gäste ein

Dafür, dass die Filmvorführung dennoch ein attraktives und informatives Zusatzangebot sind, haben die Guest Relations einiges in Bewegung gesetzt. „Wir wollten keinen klassischen Image-Film und haben deswegen eigene Filmaufnahmen gemacht“, berichtet Lazarro. Die Tourbegleiter, die durchaus auch in den persönlichen Austausch mit ihren Gästen treten, setzen zudem jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und sind in der Lage, auf die Fragen und Interessen der jeweiligen Gruppen einzugehen.

Auch für die Autostadt bedeutet die neue Attraktion natürlich einen Gewinn. Jan-Malte Kistler, Leiter der Unit Park in der Autostadt, sagt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Volkswagen Guest Relations ein attraktives Angebot für unsere Gäste geschaffen zu haben. Mit ,Faszination Produktion‘ erhalten sie in exklusiven Filmsequenzen noch nie dagewesene Einblicke in die vier großen Fertigungsbereiche sowie spannende Zahlen, Daten und Fakten des Volkswagen-Werkes Wolfsburg.“

Von Steffen Schmidt