Wolfsburg

Betriebsrat und Unternehmen haben die Belegschaft bei Volkswagen jetzt erneut auf digitalem Weg über die wichtigsten Themen informiert. Seit Montag haben die rund 120 000 Beschäftigten über die Kanäle der internen Kommunikation Zugriff auf mehr als ein Dutzend Talk-Runden zur Lage an den einzelnen VW-Standorten sowie auf Reden und Statements. Wie bei der Premiere im vergangenen Herbst griff auch die zweite „Digitale Belegschaftsinformation“ Fragen auf, die die Belegschaft vorab einreichen konnte. Die Videos sind über das Intranet und über die VW-eigene 360°-Volkswagen-App erhältlich. Alle Tarifbeschäftigten erhielten Zeitgutschriften, um das Informationsangebot während ihrer Arbeitszeit zu nutzen.

Als Zeichen der besonderen Wertschätzung steuerte auch Dr. Wolfgang Porsche ein etwa fünfminütiges Video bei. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Großaktionärs Porsche Automobil Holding SE sagte in seiner Botschaft an die Belegschaft mit Blick auf die Corona-Krise: „Einmal mehr standen wir alle vor großen Herausforderungen und vor einer sehr schwierigen Phase für unser Unternehmen. Und Sie haben diese Herausforderung mit großer Entschlossenheit und Konsequenz angepackt. Das, was hier und an allen Volkswagen-Standorten geleistet wurde, das verdient meinen ausdrücklichen Respekt!“

Konzernbetriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh: Die solide Bilanz für 2020 ist dem Einsatz aller Beteiligten zu verdanken. Quelle: Volkswagen AG

Osterloh: „Sind auf einem sehr guten Weg“

Der Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh betonte in seiner Rede, dass die solide Bilanz für 2020 dem harten Einsatz aller Beteiligten zu verdanken ist. So sei es auch gelungen, den zwischenzeitlich milliardenschweren Fehlbetrag der Marke VW Pkw mehr als wettzumachen: „Dieser Erfolg und die Umkehr des Verlustes ist das Ergebnis eurer Arbeit und Flexibilität: Produktion, Vertrieb, Technische Entwicklung, Verwaltung – alle zusammen. Ihr habt um jedes Fahrzeug gekämpft, ob in Wolfsburg oder anderswo. Dazu kann man nur gratulieren!“

Osterloh hob auch das Übererfüllen der CO2-Ziele bei der Kernmarke hervor. „Unsere Strategie zur Umsetzung der CO2-Vorgaben aus der EU geht auf. Die Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge macht sich bezahlt.“ Der Betriebsratsvorsitzende warb für Vertrauen in den Kurs. „Natürlich liegt auch noch einiges vor uns – im gesamten Konzern. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, die Marktanteile im Segment der E-Fahrzeuge auszubauen. Die Order-Eingänge zum ID.3 und ID.4 steigen weiter an. Das ist auch euer Verdienst.“

Der Konzern-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess hob ebenfalls die geschlossene Teamleistung hervor: „Vielen Dank für Ihren Einsatz und dass wir alle an einem Strang ziehen. Viele von Ihnen arbeiten seit Monaten unter höchsten Schutzmaßnahmen an der Linie oder sind seit einem Jahr im Home-Office – das ist anstrengend für uns alle. Aber: Wir sind damit erfolgreich.“ Diess betonte mit Blick auf die jüngsten Erfolge: „Es tut gut, dass Volkswagen wieder positiv in den Schlagzeilen ist. Nach dem Volkswagen Power Day sind sich alle einig: Unsere Strategie greift. Unsere Verbrenner-Auswahl ist so gut wie nie und bringt das Geld ein, mit dem wir die Transformation bezahlen. Unsere E-Autos boomen. Bei den Zukunftsthemen Software, Batterie und Laden trauen uns auch die Investoren einen großen Schritt zu. Mit der gleichen Power müssen wir weitermarschieren.“

Dr. Herbert Diess: „Viele von Ihnen arbeiten seit Monaten unter höchsten Schutzmaßnahmen an der Linie oder sind seit einem Jahr im Home-Office – das ist anstrengend für uns alle.“ Quelle: Volkswagen

Kilian verspricht gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter

Konzern-Personalvorstand und Arbeitsdirektor Gunnar Kilian ging in einer der Talk-Runden auf die Eckpunkte ein, die Unternehmen und Betriebsrat vor kurzem zu Altersteilzeit und Vorruhestand auf den Weg gebracht hatten. „Wir treiben die Transformation bei Volkswagen sehr erfolgreich voran“, sagte Kilian. Das gelte nicht nur für die Produkte und somit die Zukunftsfähigkeit. Der wichtigste Hebel seien die Menschen bei Volkswagen, in die das Unternehmen konsequent investiert. „Wir haben die Transformation der Belegschaft proaktiv bereits seit 2016 begonnen und diesen Weg verfolgen wir weiter.“

Dabei gehe es um einen umfassenden Umbau von Beschäftigung, der nicht nur den Abbau von Arbeitsplätzen entlang der demographischen Kurve umfasst, sondern vor allem den Aufbau neuer Beschäftigung in den Zukunftsfeldern und die Stärkung der internen Transformation durch eine gezielte Qualifizierung der Belegschaft. Die Aufstockung des Qualifizierungsbudgets auf 200 Millionen Euro unterstreiche das, sagte Kilian.

Von der Redaktion