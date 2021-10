Statt VW-Zuliefererbörse: Manager-Kongress im Wolfsburger CongressPark

Wolfsburg

Die Internationale Zuliefererbörse IZB wurde auf Oktober 2022 verschoben – aber ein Management-Kongress für Volkswagen-Zulieferer findet trotzdem statt: Der „Automotive Supplier Summit 2021“ steigt am Montag, 4. Oktober, im CongressPark. Veranstalter IPM AG richtet den Kongress in hybrider Form aus: Ein Teil der Teilnehmer wird unter Einhaltung strikter Hygieneregeln im CongressPark sein, der größere Teil folgt den Vorträgen und Diskussionen online.

Leitthema ist die Wettbewerbsfähigkeit im Zeitalter der E-Mobilität

Leitthema des Kongresses mit 875 Teilnehmern und 61 Ausstellern ist „Staying Competitive in a New Mobility Era“: Wie Zulieferer ihre Wettbewerbsfähigkeit auch im Zeitalter der Elektro-Mobilität und Digitalisierung behalten können, darüber können sie sich Vorträgen und Diskussionsrunden sowie im persönlichen Gespräch informieren. „Im Fokus steht neben den Präsentationen und Konferenzformaten vor allem das Networking der Teilnehmer“, schreibt die IPM AG in ihrer Pressemitteilung.

Im Mittelpunkt des Kongresses steht das Auto der Zukunft: „Denn intelligent, digitalisiert und selbstfahrend ist das vernetzte Fahrzeug, mit dem für die Automobilindustrie eine neue Zeitrechnung anbricht“, betont das IPM AG-Team. Das habe nicht nur Folgen für die Hersteller und deren Beschäftigen, so die Schlussfolgerung der Veranstalter, sondern auch für ein „modernes Beschaffungs- und Liefermanagement“.

Von Carsten Bischof