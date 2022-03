Start in die digitale Ära: Der Volkswagen Bulli T6 und T6.1

Wolfsburg

Als konsequente Evolutionsstufe seines Vorgängers fährt 2015 der T6 auf die automobile Bühne. Neue Motoren, umfassendere Assistenzsysteme und modernes Infotainment kennzeichnen den neuen Bulli, der 2019 mit der Version T6.1 nochmals einen nachhaltigen Innovationsschub erfährt. Zur Weltpremiere des ID.Buzz am 9. März schaut die WAZ mit einem Countdown auf die Modellgenerationen des Bulli zurück.

Durch zahlreiche Detailverbesserungen stellt auch die sechste Generation einen eigenständigen Schritt in der Modellhistorie dar und überzeugt zugleich durch Qualität und Reife. Die Grundkategorien der Transporter-Baureihe – das Nutzfahrzeug in den Versionen Kastenwagen, Pritsche, Doppelkabine und Kombi, die für den beruflichen und privaten Einsatz konzipierten Großraumlimousinen Multivan und Caravelle sowie das Reisemobil California – bleiben unverändert. Zwei Radstände und drei Dachhöhen multiplizieren die hohe Variabilität und Funktionalität.

Lackierung weckt Erinnerungen an den Ur-Bulli

Äußerlich ist der T6 vor allem an seiner neu gestalteten Frontpartie zu erkennen. Ihr Design verbindet stilvolle Geradlinigkeit mit einem hohen Maß an Kraft. Bewusst gesetzte, klar definierte Linien geben der Baureihe ein zeitgemäßes, aber doch zeitloses Gesicht. Mit der tiefgezogenen Bugschürze – die sich knapp über dem Straßenniveau nahezu vertikal aufrichtet – gewinnt der T6 zudem an Charisma und Dynamik. Die Eigenständigkeit gilt auch für die Heckansicht, die mit einer waagerechten Sicke die Breite des Fahrzeugs in Szene setzt. Attraktive Zweifarblackierungen wecken bei aller Modernität wohlige Erinnerungen an die erste Bulli-Generation.

Die wesentlichste Neuerung steckt unter der markanten kurzen Fronthaube: Vier neue TDI und zwei TSI umfasst das Aggregate-Programm ab 2015. Je nach Leistung sind diese Triebwerke mit einem Fünf- oder Sechsgang-Schaltgetriebe oder mit einem Siebengang-DSG gekoppelt. Zudem lassen sich viele Varianten, ungeachtet der Getriebeversion, mit Allradantrieb bestellen. Gegenüber dem Vorgänger sparen die neuen Motoren rund einen Liter Kraftstoff ein. Alle Antriebe verfügen serienmäßig über ein Start-Stopp-System.

Update verpasst dem Bulli digitale Features

Neues auch beim Fahrwerk: Die optionale adaptive Fahrwerksregelung DCC lässt sich individuell an einen komfortorientierten, normalen oder sportlichen Fahrstil anpassen. Auch sonst bringt der T6 viele Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme mit, die zu dieser Zeit nicht einmal im Pkw-Bereich zum Standard gehören. Beispiele: Das im Transporter auf Wunsch erhältliche und im Multivan Business serienmäßige Umfeldbeobachtungssystem Front Assist erkennt kritische Abstände zum Vordermann und hilft, den Anhalteweg zu verkürzen. Die automatische Distanzregelung ACC hält eine vom Fahrer eingestellte Maximalgeschwindigkeit und Entfernung zum vorausfahrenden Fahrzeug ein.

Selbst die äußerst ausgereifte sechste Bulli-Generation lässt sich noch perfektionieren, wie der im Herbst 2019 vorgestellte T6.1 zeigt. Das zeitgemäße Update der Transporter-Baureihe verkörpert den neuesten Stand einer Ikone, wie es der Werbeslogan auf den Punkt bringt. Volkswagen Nutzfahrzeuge transferiert das Kultmodell in die Epoche der Digitalisierung. So wird die komplett neu gestaltete Instrumententafel des Bulli 6.1 erstmals mit volldigitalen Instrumenten angeboten: dem „Digital Cockpit“. Per e-SIM sind die Infotainmentsysteme interaktiv vernetzt und bieten online-basierten Funktionen und Dienstleistungen – als „We Connect Fleet“ auch für das digitale Flottenmanagement. Die natürliche Sprachsteuerung erschließt eine neue intuitive Ebene der Bedienung.