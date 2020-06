Start für den ID.3: VW will E-Auto ab September ausliefern

Wolfsburg/Zwickau

Nach Corona und Krach in der Chef-Etage will VW mit seinem Hoffnungsträger ID.3 offenbar wieder nach vorne blicken: Der Konzern hat am Mittwoch den Zeitplan für den Marktstart bekannt gegeben. Kunden können das Elektroauto ab 17. Juni bestellen, Anfang September soll der ID.3 mit seinem futuristischen Sound dann auch auf den Straßen zu sehen und zu hören sein.

Der große Plan von Volkswagen

„Der ID steht für den großen Plan von Volkswagen“, sagte Ralf Brandstätter bei seinem ersten Auftritt vor Journalisten als neuer Vorstandsvorsitzender der Marke VW. Mit dem ID.3 will VW seine Marke für die Zukunft rüsten. „Wir wollen Vertrauen in dieses Fahrzeug schaffen.“ Das hatte in den vergangenen Wochen ziemlich gelitten, nachdem sich die Probleme bei der Entwicklung und Endabstimmung offenbar häuften und auch ein Termin für die Markteinführung immer wieder verschoben wurde.

Nun steht fest: Der Wagen befindet sich in der Zulassungsphase und soll in der ersten Septemberwoche in den Handel kommen. Vom kommenden Mittwoch an kann die auf 30 000 Fahrzeuge limitierte Erstausgabe beim Händler bestellt werden. Die exakten Preise will Volkswagen ebenfalls nächste Woche bekanntgeben.

Zwei wichtige Funktionen fehlen

Bei der Markteinführung werden zwei Funktionen allerdings noch fehlen: ein Augmented-Reality-Feature im Head-up-Display – eine Erweiterung der Anzeigen im Sichtfeld des Fahrers – sowie das Schnittstellen-Bundle App-Connect, das eine Spiegelung der Smartphone-Oberfläche im Softwaresystem des Autos ermöglichen soll. Auch „over-the-air“-Updates sind noch nicht möglich. „Das werden wir für diese Fahrzeuge im ersten Quartal des nächsten Jahres kostenlos nachliefern“, verspricht Thomas Ulbrich, verantwortlich für das Vorstandsressort E-Mobilität.

420 Kilometer Reichweite und ein Jahr Gratis-Laden

An den Start geht der ID.3 in drei verschiedenen Ausstattungslinien jeweils mit einer 58-kWh-Batterie. Die soll für eine Reichweite von rund 420 Kilometern gut sein. Käufer der „1st Edition“ erhalten zudem ein Ladeguthaben für ein Jahr. Frühbucher, die es eilig haben und das Fahrzeug so schnell wie möglich übernehmen wollen, erhalten automatisch eine Mitgliedschaft im sogenannten „ID.3 1st Mover Club“. Der Vorteil: Sind sie Leasing-Kunde, müssen sie in den ersten drei Monaten keine Raten zahlen. Allerdings müssen sie vorläufig auf die fehlenden Funktionen verzichten.

Das Basismodell soll weniger als 30 000 Euro kosten

Wer mit der Auslieferung seines Fahrzeugs bis zum 4. Quartal dieses Jahres warten kann, bekommt einen ID.3, der bereits über sämtliche Funktionen verfügt. Die Preise für die 1st Edition beginnen bei knapp unter 40 000 Euro. Wenn das abgespeckte Basismodell auf den Markt kommt, soll es weniger als 30 000 Euro kosten.

Von Gerd Piper