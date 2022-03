„Star Wars“-Held Ewan McGregor spielt im Werbefilm zum VW ID.Buzz mit

Wolfsburg/Hannover/Hamburg

Volkswagen hat für den ID.Buzz einen Markenbotschafter: Hollywood-Star Ewan McGregor („Star Wars“). Der Schauspieler drehte gemeinsam mit VW-Vertriebs-Chef Klaus Zellmer eine Episode im offiziellen Werbefilm für den ID.Buzz – VW-Maniacs unter sich.

McGregor und Zellmer haben sofort gefachsimpelt

Denn: Der Brite Ewan McGregor ist nicht nur als Kind von seinen Eltern im Käfer durch Schottland kutschiert worden, er besitzt auch in seiner Wahlheimat Los Angeles eine Käfer- und Bullisammlung. Er hat sich sogar Elektromotoren in Käfer und Bulli bauen lassen, um mit den Kult-Oldies leise und sauber durch Kalifornien surren zu können. Klaus Zellmer – er schraubte während seiner Studienzeit an Käfern – berichtete der AZ/WAZ am Rande der Weltpremiere: „In Drehpausen haben wir beide natürlich gefachsimpelt.“

Weltpremiere in Hamburg: Volkswagen stellte ID.Buzz und ID.Cargo vor – beide könnten ein ganz großer Wurf für VW werden.

Große Hoffnungen setzt auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in den Elektro-Bulli: „Er sichert nicht nur das VW-Werk in Hannover, sondern wird auch als Ikone der Vergangenheit zur Ikone der Zukunft. Ich freue mich schon auf unser großes Bullitreffen im Juni – dort wird der ID.Buzz erstmals vielen Bullifans gezeigt.“

Selbst Herbert Diess wird emotional

Ungewöhnlich emotional reagierte auch VW-Konzern-Chef Herbert Diess auf die Weltpremiere des ID.Buzz: „Der Bulli ist eines der meistgeliebten Autos der Welt. Und ich habe bei Volkswagen die Chance bekommen, dieses Auto neu zu machen – das war ein großer Reiz für mich.“ Er sei stolz auf das, „was unsere ‚Nutzis‘ auf die Straße gebracht haben“.

ID.Buzz-Fans: Wincent Weiss hat seine Elektro-Bulli schon bestellt, was Emilia Schüle ein wenig neidisch macht. Quelle: Carsten Bischof

Einer der ersten Promis, der bereits einen ID.Buzz bestellen durfte, ist der Sänger Wincent Weiss „Feuerwerk“): „Ich bekomme meinen voraussichtlich im Herbst – und ich freue mich soooo darauf!“ Als Schauspielerin Emilia Schüle („Wunderschön“) das hörte, stöhnte sie auf: „Jetzt bin ich wirklich neidisch...“