Stabile Geschäfte trotz Nahost-Einbruch

Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) musste im Geschäftsjahr 2019 einen leichten Dämpfer hinnehmen. Mit weltweit 491 600 ausgelieferten Fahrzeugen blieb die Marke knapp unter dem Vorjahresniveau (499 700 Einheiten). Während VWN in den europäischen Märkten ein leichtes Wachstum verzeichnete, führten die krisenhaften Konjunkturverläufe in Nahost und Südamerika sowie Australien zu Verlusten, die nicht vollständig kompensiert werden konnten.

Brexit ohne Auswirkungen

In Westeuropa lieferte die Marke im abgelaufenen Jahr 338 600 Fahrzeuge an Kunden aus, ein Zuwachs von 0,5 Prozent gegenüber 2018. Deutschland war dabei mit 126 600 ausgelieferten Fahrzeugen trotz Rückgangs um 0,8 Prozent der größte Einzelmarkt der Marke. Der bedeutendste Auslandsmarkt Großbritannien zeigte sich gegen viel Erwartungen unbeeindruckt vom Brexitdrama – mit 48 200 ausgelieferte Fahrzeuge bedeuteten sogar einen Zuwachs von 2,4 Prozent. Während die Verkäufe in Frankreich für VWN leicht (-3,8 Prozent) zurückgingen, konnte die Marke in Spanien um satte 8,4 Prozent zulegen. Ein ähnlich hohes Wachstum (8,8 Prozent) verzeichnete VWN in Osteuropa: Hier gingen insgesamt 47 600 Fahrzeuge an Kunden.

Marke legt in Brasilien und Mexiko zu

In Mexiko legten die VWN-Modelle um 18 Prozent auf 11 300 Auslieferungen zu. In Südamerika fielen die Verkaufszahlen um 14,5 Prozent auf 38 000 Fahrzeuge. Brasilien, wo VWN 18 900 Auslieferungen erreichte (+6,6 Prozent), war 2019 größter Einzelmarkt der Region. In Argentinien sanken die Auslieferungen der VWN-Modelle rezessionsbedingt um 30,4 Prozent auf 11 200 Einheiten.

Starke Einbrüche im Nahen Osten

In Afrika lieferte VWN im vergangenen Jahr 20 700 Fahrzeuge aus (+7,4 Prozent). In der Region Asien-Pazifik gingen 23 200 Fahrzeuge an Kunden (-13,4 Prozent), dies lag besonders an der nachgebenden Konjunktur und Naturkatastrophen in Australien. Geopolitische Spannungen und Währungsverfall, besonders in der Türkei, ließen die VWN-Auslieferungen in der Region Nahost um 35,8 Prozent auf 12 200 Fahrzeuge sinken. Besonders die anhaltend volatilen Marktbedingungen in der Türkei führten dort zu dramatischen Verkaufsrückgängen für VWN auf 9500 Fahrzeuge (-42,2 Prozent).

Von Steffen Schmidt