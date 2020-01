Spektakulär: Schiffe liefern Riesenkessel fürs alte VW-Kraftwerk an

Wolfsburg

Volkswagen will seine Autos sauberer produzieren und baut seine Kraftwerke von Steinkohle- auf Erdgasbetrieb um. Dafür brauchen sie so genannte Abhitzekessel – am Freitag wurden zwei solcher Mega-Kessel fürs alte Kraftwerk per Schiff angeliefert. Bis Samstag sollen die insgesamt sechs Module per Schwimmkran an Land gebracht werden. Später werden sie im Kraftwerk zusammengebaut.

Zur Galerie Volkswagen stellt seine Kraftwerke von Kohle- auf Erdgasbetrieb um. Dafür braucht es riesige Abhitzekessel. Die wurden jetzt per Schiff angeliefert.

Ein Modul ist bis zu 17 Meter lang, 5,30 Meter breit und wiegt bis zu 160 Tonnen. „Es handelt sich dabei um die größten Bauteile, die im Zuge der Modernisierung verbaut werden“, Christian Jonas, Leiter Baustelleneinrichtung und Schwerlasttransporte der VW Kraftwerk GmbH.

Um sie im Werk transportieren zu können, setzt Volkswagen „Multiwheeler“ ein – Transportfahrzeuge mit zu 30 Achsen. Ein Schwimmkran hebt sie vom Schiff auf den Multiwheeler. Zusammengebaut werden die beiden Mega-Kessel später im Heizkraftwerk Nord/Süd (altes Kraftwerk).

In den beiden Kesseln soll künftig die Abhitze der Gasturbinen genutzt werden, um Dampf für die nachgeschaltete Dampfturbine zu erzeugen. „Mit der Modernisierung unserer Kraftwerke sowie der Umstellung von Kohle auf Erdgas leisten wir einen signifikanten Beitrag zur CO2-Reduktion von Volkswagen und der Stadt Wolfsburg. Wenn alle Kraftwerke am Standort Wolfsburg mit den neuen und hocheffizienten Gas- und Dampfturbinen ausgerüstet sind, werden die CO2-Emissionen in der Strom- und Wärmeerzeugung dauerhaft um rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden“, betont Matthias Barkowski, Leiter der Kraftwerke in Wolfsburg und Kassel sowie der Kraftwerksplanung.

Rückgang von 60 Prozent

Dies entspreche dem jährlichen CO2-Ausstoß von 870 000 Fahrzeugen und sei ein Rückgang von fast 60 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Emissionen. In Betrieb gehen sollen die beiden umgerüsteten Kraftwerke 2021 und 2022. Die elektrische Leistung soll dann 136 Megawatt ( Kraftwerk Nord/Süd) und 288 Megawatt ( Kraftwerk West) betragen.

„go to zero“-Strategie

Für Volkswagen sei die Modernisierung der Kraftwerke Teil seiner Umweltstrategie „go to zero“ (auf null reduzieren). Die Emissionen seiner Fahrzeuge soll laut einem Sprecher „über den ganzen Lebenszyklus bis 2025 um 30 Prozent gegenüber 2015“ gesenkt werden.

VW: Ersten Bauantrag für die Erdgas-Pipeline gestellt Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH plant eine Erdgasleitung von der Erdgasstation Walle im Landkreis Gifhorn zum VW-Werksgelände in Wolfsburg zu verlegen. Mit der Leitung sollen die VW-Kraftwerke mit Erdgas beliefert werden. Für die Verlegung derinsgesamt 33 Kilometer langen Leitung sind zwei Planfeststellungsverfahren, jeweils mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung, notwendig. Zur Genehmigung des ersten Abschnitts der Leitung, der sich ausschließlich auf dem Werksgelände befindet, hat das Unternehmen jetzt den Planfeststellungsantrag beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie eingereicht. Der Antrag umfasst das drei Kilometer lange Teilstück der Leitung auf dem Werksgelände. Er beinhaltet Wasserrechtsanträge, Bauanträge und die Umweltverträglichkeitsstudie. Das LBEG prüft den eingereichten Antrag jetzt auf Vollständigkeit. Danach wird der Antrag zur Stellungnahme an die betroffenen Behörden, Gemeinden und Naturschutzvereinigungen gegeben. Für Bürger wird der Antrag zur Einsicht in der Gemeinde ausgelegt und auf der Internetseite des LBEG veröffentlicht. Es können dann innerhalb festgesetzter Fristen Einwendungen und Stellungnahmen abgegeben werden. Den Antrag für den zweiten Abschnitt von Walle zum Werksgelände erwartet das LBEG in der zweiten Januarhälfte. Mit der geplanten Leitung will VW den Kraftwerksbetrieb von Kohle auf CO2-ärmeres Erdgas umstellen.

Von Carsten Bischof