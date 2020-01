Spektakulär: Rennfahrer Stuck ballert mit Rallye-Golf die Alpen hoch

Wolfsburg/Schladming

„Dies war einer der geilsten Fahrten in meinem Leben.“ Wenn Motorsportlegende Hans-Joachim „Striezel“ Stuck so einen Satz sagt, dann hat das seinen Grund: Er ist mit einem historischen Rallye Golf auf Spike-Reifen zur 1828 Meter hohen Bergstation Planai in den österreichischen Alpen hochgeprescht. Natürlich durch tiefen Schnee.

Stuck nahm für Volkswagen Classic an der dreitägigen Winterrallye Planai im Alpenort Schladming teil. Für VW Classic war es der Saisonauftakt 2020. Dafür stellten die Wolfsburger Old- und Youngtimerfreunde dem früheren Rennfahrer Stuck ein ganz besonderes Fahrzeug zur Verfügung: einen 1990er Rallye Golf. Von ihm baute Volkswagen in Brüssel zwischen 1989 und 1991 5000 Exemplare – den 160 PS starken Golf G60 Rallye. Die Rennversion pumpten sie auf wettbewerbstaugliche 270 PS auf, gebaut von VW Motorsport in Hannover. Mit so einem Auto wurde Erwin Weber 1991 Deutscher Rallye Meister.

Hommage ans Meister-Auto

VW Classic besitzt so einen Power-Golf und hat ihn 2015 von Grund auf restauriert. „In seinem heutigen Zustand ist der Wagen eine Hommage an den VW Rallye Golf G60, mit dem Erwin Weber 1991 Deutscher Rallye Meister wurde“, erklärt ein VW-Sprecher. Und ein weiterer Meister durfte ihn jetzt bei der Planai Classic durch Eis und Schnee prügeln. Als eines von rund 50 historischen Fahrzeugen, die in der Region Schladming-Gröbming durchs Ennstal bretterten. Dieses Jahr waren sportliche Oldies der Baujahre 1927 bis 1972 vertreten, darunter ein offener Riley 12-4 Special von 1936 und ein Mercedes Strich-Acht (1968 bis 1976).

Mit Spikes den Berg hinauf

Der wertvolle Rallye Golf fuhr außer Konkurrenz, Stuck steuerte ihn als Vorausfahrer der traditionellen Bergprüfung über die abgesperrte und perfekt präparierte Strecke zur Bergstation Planai hoch – zum Glück kam in der Nacht vor der finalen Bergtour doch noch der erhoffte Schnee. „Mit unzähligen Spitzkehren war die Alpin-Strecke ein ideales Terrain für seinen Rallye-Golf mit Allradantrieb und Spikereifen“, so der VW-Sprecher. Stuck zeigte spektakuläre Drifts und aufstiebenden Schnee. Und am Ende der fünfminütigen Tour ein ganz breites Grinsen.

